300 тысяч гривен каждому: президент подписал указ о государственных премиях ученым
Президент Украины подписал указ, которым определил 79 ученых в области науки и техники. Они получат государственные премии по 300 тысяч гривен.
Указ подписал Владимир Зеленский еще 30 декабря 2020 года. Имена всех ученых, которым присудили премии – можно найти на сайте президента.
Интересно Чего достигло Министерство образования в сфере науки и инноваций за 2020 год
В частности, были отмечены следующие научно-исследовательские работы:
- Управление свойствами материалов в экстремальных условиях;
- Открытие и исследование новых явлений для световых пучков с сингулярностями волнового фронта;
- Аналитические методы теории функций и их применение;
- Создание функциональных вакуумных плазменных и диффузионных покрытий широкого спектра применения;
- Прогрессивные строительные конструктивные системы и технологии их возведения;
- Технологии и оборудование для производства и потребления альтернативных видов топлива;
- Экологоориентированные технологии добычи железорудного сырья на шахтах Украины;
- Инновационные нанобиотехнологии для ранней диагностики и химиотерапии патологических состояний;
- Медицина катастроф в условиях боевых действий;
- Высокопродуктивные гибриды кукурузы (селекция, биотехнология, семеноводство).
Добавим, что правительство учредило педагогам стипендии за успехи в развитии высшего образования и выдающиеся заслуги. В 2021 году выплаты буду назначать дважды – с марта и сентября.
Какова будет сумма стипендии? Размер стипендии с 1 января 2021 года составит 6 810 гривен в месяц, с 1 июля 2021 года – 7137 гривен в месяц. Уже с 1 декабря 2021 года – 7443 гривен в месяц. Кто может получить стипендию и другие детали – читайте здесь.
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