Президент Украины подписал указ, которым определил 79 ученых в области науки и техники. Они получат государственные премии по 300 тысяч гривен.

Указ подписал Владимир Зеленский еще 30 декабря 2020 года. Имена всех ученых, которым присудили премии – можно найти на сайте президента.

Интересно Чего достигло Министерство образования в сфере науки и инноваций за 2020 год

В частности, были отмечены следующие научно-исследовательские работы:

Управление свойствами материалов в экстремальных условиях;

Открытие и исследование новых явлений для световых пучков с сингулярностями волнового фронта;

Аналитические методы теории функций и их применение;

Создание функциональных вакуумных плазменных и диффузионных покрытий широкого спектра применения;

Прогрессивные строительные конструктивные системы и технологии их возведения;

Технологии и оборудование для производства и потребления альтернативных видов топлива;

Экологоориентированные технологии добычи железорудного сырья на шахтах Украины;

Инновационные нанобиотехнологии для ранней диагностики и химиотерапии патологических состояний;

Медицина катастроф в условиях боевых действий;

Высокопродуктивные гибриды кукурузы (селекция, биотехнология, семеноводство).

Добавим, что правительство учредило педагогам стипендии за успехи в развитии высшего образования и выдающиеся заслуги. В 2021 году выплаты буду назначать дважды – с марта и сентября.

Какова будет сумма стипендии? Размер стипендии с 1 января 2021 года составит 6 810 гривен в месяц, с 1 июля 2021 года – 7137 гривен в месяц. Уже с 1 декабря 2021 года – 7443 гривен в месяц. Кто может получить стипендию и другие детали – читайте здесь.