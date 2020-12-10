Правоохранители сообщили подозрение президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гедзало из-за элитного внедорожника, который он получил в качестве благодарности за включение человека в список претендентов на замену вакансий академиков.

"Чиновник получил в награду элитный внедорожник за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН", – сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Следователи уже сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения по статье 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).



Вручение подозрения президенту НААН / Фото Найполиции

Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастным к правонарушению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.