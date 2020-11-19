В Киеве презентовали пособие "История Крыма и крымскотатарского народа". Интересно, что он напечатан на двух языках – украинском и крымскотатарском.

Также создали онлайн-платформу с курсом лекций и видеоуроков по истории, культуре и искусству крымских татар, сообщает издание "Радио Свобода".

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"За неделю мы передали пособия в разные регионы Украины и за границу. При поддержке Украинского культурного фонда вышло 1000 экземпляров – 500 на украинском и 500 на крымскотатарском языках", – рассказала глава Общественного объединения "Крымская семья" Анифе Куртсеитова.

Авторами пособия выступают историки: Гульнара Бекирова, Сергей Громенко, Андрей Иванец, Юлия Тищенко, Бекир Аблаев.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что этот учебник написали для детей, но рамки читателей его гораздо шире.

Я не устану повторять, что для тех народов, которые веками находились в условиях российской, а затем советской империи, очень важно узнавать свою историю и видеть ее глазами собственных историков,

– добавил он.

Представитель президента Украины в аннексированном Крыму Антон Кориневич считает, после публикации этой книги, нужно ввести ее изучение в образовательных учреждениях.

К слову, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что сейчас в оккупированном Крыму находится около 100 украинцев, которых незаконно удерживают на политических основаниях.