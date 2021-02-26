Минцифры презентовало образовательный сериал о медиаграмотности: чем он полезен
Министерство цифровой трансформации вместе с ЮНИСЕФ и USAID презентовали образовательный сериал "Медиаграмотность во времена пандемии". Его предлагают подросткам и молодежи, которые много времени проводят в интернете.
Источник:Министерство цифровой трансформации
Именно в интернете молодежь ежедневно может сталкиваться с дезинформацией. При этом, по данным U-Report, лишь около 13% подростков и молодежи всегда проверяют информацию.
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В частности, пандемия демонстрирует, какой опасной для жизни может быть дезинформация и как быстро она распространяется. Зато умение анализировать информацию в современном мире является жизненно необходимым навыком.
Сожжение вышек 5G, чтобы преодолеть коронавирус, теории заговора про чипы Билла Гейтса и прочие глупости, в которые верят люди – все это об отсутствии медиаграмотности. Поэтому образовательный сериал смело рекомендуйте его своим друзьям и родным,
– подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.
Вместе с тем глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер считает, что одновременно с COVID-19 мир поразил еще один опасный вирус – дезинформация.
"К сожалению, от дезинформации нет "лечения". Единственное, что может помочь – это умение проверять информацию. Мы верим, что именно молодежь может стать амбассадорами правды в переполненном информацией мире", – подчеркнула она.
Чем полезен образовательный сериал
Он объясняет, как и почему появляются фейки, а также дает основные инструменты и методы анализа новостей и фактов.
Курс состоит из 6 мини-серий, в которых зрителям расскажут:
- Почему мы попадаем в ловушку медиавранья;
- О влиянии визуального контента;
- Стоит ли доверять блогерам;
- Кто такие псевдоэксперты;
- Конспирологические теории;
- Эмоциональное воздействие фейков.
Образовательный сериал можно бесплатно посмотреть на национальной онлайн-платформе Дия.Цифровое образование. Со временем оно станет доступным и на медиаресурсах ЮНИСЕФ.
Добавим, что первая серия уже доступна для желающих.
Смотрите видео: 1 серия курса о "Медиаграмотности во времена пандемии"
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