Министерство цифровой трансформации вместе с ЮНИСЕФ и USAID презентовали образовательный сериал "Медиаграмотность во времена пандемии". Его предлагают подросткам и молодежи, которые много времени проводят в интернете.

Именно в интернете молодежь ежедневно может сталкиваться с дезинформацией. При этом, по данным U-Report, лишь около 13% подростков и молодежи всегда проверяют информацию.

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В частности, пандемия демонстрирует, какой опасной для жизни может быть дезинформация и как быстро она распространяется. Зато умение анализировать информацию в современном мире является жизненно необходимым навыком.

Сожжение вышек 5G, чтобы преодолеть коронавирус, теории заговора про чипы Билла Гейтса и прочие глупости, в которые верят люди – все это об отсутствии медиаграмотности. Поэтому образовательный сериал смело рекомендуйте его своим друзьям и родным,

– подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Вместе с тем глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер считает, что одновременно с COVID-19 мир поразил еще один опасный вирус – дезинформация.

"К сожалению, от дезинформации нет "лечения". Единственное, что может помочь – это умение проверять информацию. Мы верим, что именно молодежь может стать амбассадорами правды в переполненном информацией мире", – подчеркнула она.

Чем полезен образовательный сериал

Он объясняет, как и почему появляются фейки, а также дает основные инструменты и методы анализа новостей и фактов.

Курс состоит из 6 мини-серий, в которых зрителям расскажут:

Почему мы попадаем в ловушку медиавранья;

О влиянии визуального контента;

Стоит ли доверять блогерам;

Кто такие псевдоэксперты;

Конспирологические теории;

Эмоциональное воздействие фейков.

Образовательный сериал можно бесплатно посмотреть на национальной онлайн-платформе Дия.Цифровое образование. Со временем оно станет доступным и на медиаресурсах ЮНИСЕФ.

Добавим, что первая серия уже доступна для желающих.

Смотрите видео: 1 серия курса о "Медиаграмотности во времена пандемии"

Участие в образовательном сериале приняли: Джерри Хейл, Алла Костромичева, Анна Тринчер, Алина Паш, Костя Клепка, Даша Квиткова, а ведущим сериала стал Никита Добрынин.