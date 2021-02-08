Евгению Бильченко, которая публично раскритиковала новый закон о языке, не уволили с должности профессора Национального педагогического университета имени Драгоманова, но ее временно отстранили от занятий.

Сейчас в университете Драгоманова создали рабочую группу для изучения публичных заявлений Бильченко в соцсетях и СМИ. По итогам их работы состоится заседание Ученого совета.



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По словам Бильченко, рабочая группа внимательно читает ее лекции и "непреклонной рукой выковыривает из них Кремль".

На прошлой неделе собирался Ученый совет из-за вопроса касательно Бильченко. Но теперь стало известно, что ее не уволили, а лишь временно отстранили.

Не уволили... Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ – в порядке. Меня временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком,

– написала Бильченко.

Бильченко рассказала, что из этой истории она поняла, что самое страшное – это не увольнение и не смерть, это предательство коллег, которых она считала друзьями.

"Особенно свирепствовали русские люди, которые вдруг решили стать "правильными украинцами", причем украинскому языку их так и хочется научить, – добавила она.

Что известно о скандале с Бильченко

Профессор университета Драгоманова публично раскритиковала новый закон о язык е. Она написала так: "Лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии".

е. Она написала так: "Лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии". После этого преподавательница обнародовала целый ряд скандальных заявлений как "представительница российской цивилизации". В частности, Бильченко назвала Украину тоталитарным государством.

Кроме того, преподавательница университета Драгоманова в 2018 году выступала на канале подконтрольных России боевиков. Ее представили как "активистку Майдана", которая резко изменила свои взгляды.

Добавим, что в МОН заявили, что нет полномочий уволить преподавательницу. Это может сделать лишь ректор вуза.

В то же время бывшие студенты вуза вспоминают, что ранее Бильченко имела проукраинскую позицию, принимала активное участие в Евромайдане и помогала военнослужащим. Больше об этом – читайте по ссылке.