Ее рассказ о владелице Тартаковского дворца "Твоя М." одержал победу в номинации "Проза".

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Ее рассказ впечатлил всех

Интересно, что Галина Яценко сначала и не думала подаваться на конкурс. Она писала для себя, от души, поскольку ее очень заинтересовала довольно трагическая и одновременно таинственная биография Марии Урбанской. Тем более, что воспоминаний об этой личности сохранилось немного.

Известно, что она не была замужем, из родных имела сестру и двух племянников, которые жили за границей.

Я наткнулась на альманах прошлогоднего конкурса, где о Марии Урбанской было немного сведений, и решила написать что-то интересное. Не ждала высоких результатов, потому что сначала не думала подавать на конкурс. Писала от сердца, потому что мне очень эта биография запала в душу,

– говорит писательница.

Галина пересмотрела все фото, перечитала документы. Затем ее муж предложил податься на конкурс.

"Обычно, когда пишу на конкурсы целенаправленно, соблюдаю все требования, то в них не побеждаю, только когда вот так, от сердца", – говорит Яценко.

Свой рассказ писательница построила в форме пяти писем-диалогов Марии Урбанской с Иисусом. Она мечтала стать монахиней, и даже первое образование получала под руководством монахинь.



Мария Урбанская / Фото krystynopol.info

Женщина пережила пять заключений, а потом ее амнистировали, когда была в спецпоселении в Сибири. Там она и умерла, таки став до того монахиней.

Я написала пять художественных писем, в каждом из которых описала интересный эпизод из ее жизни, вплетая тот трагизм и боль, которую она испытывала, отбывая заключение,

– рассказывает автор.

Есть в рассказе эпизод о том, как после посещения приюта она начала помогать детям, особенно бедным, получать образование. Даже свой дворец в Тартакове, так как была его последней владелицей, завещала для школы.

Галина Яценко говорит, что очень хочет посетить Тартаковский дворец, поскольку побывает там впервые. Предполагает, что впоследствии рассказ "Твоя М." может перерасти в нечто большее, например, исторический роман.

Что известно о конкурсе

Международный литературный конкурс имени Марии Урбанской проводят во второй раз. Победителей выбирали в номинациях "Проза" и "Поэзия". Галина Яценко добавляет, что участники были очень разного возраста – от 7 до 78 лет.

Кроме авторов из Украины, работы на конкурс подавали участники из Польши и США. Жюри просмотрело 32 оригинальных произведения. В январе должно состояться награждение победителей.

К слову, ранее 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина победила в международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже. Ее произведение Le Caricaturiste впечатлило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.