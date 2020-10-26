Преподавателям профессионального и предвысшего образования увеличат зарплаты в 2021 году
В Минобразования рассказали, что педагогическим работникам в учреждениях профессионального и предвысшего образования постепенно увеличат зарплаты в 2021 году.
Об этом говорится в проектах закона о госбюджете Украины на 2021 год, передает пресс-служба МОН.
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Добавим, что сейчас в этих учебных заведениях преподаватели высшей категории имеют одинаковый должностной оклад в размере более 5 тысяч гривен. Однако к середине 2021 года их зарплата увеличится до семи тысяч гривен.
Зато зарплата руководителя учреждения профессионального или предвысшего образования в январе текущего года составила около 6 тысяч гривен. Однако с января 2021 года она увеличится до 8 тысяч гривен, а с июля 2021 – до 8 тысяч 679 гривен.
В целом в течение 2021 года зарплаты работников образовательной сферы будут увеличены почти на 30%.
Зарплаты преподавателей профтехов / Фото МОН
К слову, ранее сообщалось, что в новом году вырастут зарплаты учителей в школах. Насколько увеличатся зарплаты педагогов – читайте здесь.
Зато правительство одобрило и направило на рассмотрение в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2021 год, предусматривающий выделение на отрасль образования 173,8 миллиарда гривен.