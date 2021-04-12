Соответствующее решение приняло руководство Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Однако связь между задержанными ранее двумя мужчинами и их работником изначально не была очевидной.

Предыстория Полиция разоблачила двух пенсионеров-педофилов на Буковине

Что известно об отстранении преподавателя

12 апреля медиа в новости объединило преподавателя, который не выходил на работу, и задержанного по делу о педофилии. Речь идет об официальном заявлении руководства Черновицкого колледжа, в котором сообщили об отстранении одного из работников от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщает местное издание "Молодий Буковинець", один из преподавателей перестал появляться на работе уже более недели. В администрации учебного заведения заявили, что о правонарушениях педагога узнали из СМИ, ведь правоохранительные органы к ним не обращались.

Что известно о задержании педофилов

На Буковине 3 апреля полиция задержала двух пенсионеров-педофилов в возрасте 66 и 74 года.

Старший мужчина в своей квартире развращал несовершеннолетних и вступал с ними в половые сношения.

Он также предоставлял комнату своему знакомому для аналогичных действий.

Они вместе создавали фото- и видеоконтент детской порнографии и распространяли ее в закрытых группах в соцсетях.

Жертвами пожилых педофилов стали девочки из неблагополучных семей. Те заманивали деньгами и шантажировали уже имеющимися записями.

Их задержали, однако полиция не разглашала имен и личностей злоумышленников.

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