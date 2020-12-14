Преподавателя Национального университета "Львовская политехника" Дмитрия Зербино обвиняют в том, что на контрольной он показывал студентам порнографические изображения. Сейчас педагога отстранили, а в вузе создали комиссию, которая должна проанализировать его действия.

Судьбу преподавателя определит комиссия

Комиссия начала работать 14 декабря и будет действовать неделю. Об этом рассказала руководитель центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин, сообщает "Громадське".

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В состав комиссии вошли представители университетской комиссии по этике, а также специалисты с кафедры педагогики. Именно они должны проанализировать "методику" преподавания Зербино. Кроме этого будут работать специалисты по информационному обеспечению, юристы и другие.

На время работы комиссии преподавателя отстранили от образовательного процесса. Его дальнейшую судьбу будут определять уже после выводов комиссии.

Павлишин добавила, что от студентов или их родителей не было никаких обращений относительно этого инцидента.

В нашем университете действует студенческий актив, то есть возможности для решения различных конфликтных ситуаций, каких-то недоразумений, есть разные. Кроме того, наше руководство абсолютно открыто к диалогам,

– отметила Павлишин.

Позиция Зербино

Сам преподаватель пока не комментирует ситуацию. По словам руководительницы пресс-службы, он решится сделать это уже после выводов экспертов.

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"Для того, чтобы оценка была объективной, он не дает никаких комментариев. Но я думаю, что после того, как будут какие-то выводы можно будет поговорить и с преподавателем", – добавила Павлишин.

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