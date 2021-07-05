"Встал на путь истинный": преподавателя из Николаева, чтившего оккупантов, не захотели уволить

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Сергей Шубин заявил во время общения со студентами, что российские оккупанты якобы не является признанной террористической организацией в мире. Но несмотря на такие высказывания, в университете преподавателя решили не увольнять.

Кроме того, Шубин утверждает, что государство (Украина – 24 канал) будет рушиться, и первой посыплется западная Украина.

К теме Учительницу, которая в Киеве избила школьника с особыми потребностями, уволили из школы

Преподаватель также не стесняется перепащивать сообщения о русской культуре, а на аватарке у него рамка о том, что "русский язык – его родной". Он еще и подписан на все страницы региональных представительств Анатолия Шария.

Журналистам стало известно, что Сергей Шубин "топит“ за террористов и рассказывает студентам, что так называемые республики ”Д/ЛНР" ни в одной стране не признаны террористическими.

Справка: В августе 2018 года Верховный суд Украины разъяснил, что для признания ДНР/ЛНР пророссийскими террористическими организациями никаких решений органов власти не нужно.

Вместе с тем более 30 стран мира ввели санкции против боевиков на оккупированных территориях Донбасса за терроризм и посягательство на территориальную целостность Украины. "ДНР" и "ЛНР" считают организациями, созданными Россией для ведения гибридной войны на Донбассе.

Почему преподавателя не уволили

В Николаевском Институте права подчеркнули, что заявления Шубина о террористах годичной давности.

Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовались. Был выписан выговор, конфликт исчерпан. Он встал на путь истинный,

– ответили представители вуза.

Кроме того, на вопрос, почему Шубина тогда не уволили, в институте заявили: "А как его уволить, на каких основаниях? Он завтра пойдет в суд и восстановится".

Скандал с преподавателем Сергеем Шубиным: коротко