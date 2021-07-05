Кроме того, Шубин утверждает, что государство (Украина – 24 канал) будет рушиться, и первой посыплется западная Украина.
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Преподаватель также не стесняется перепащивать сообщения о русской культуре, а на аватарке у него рамка о том, что "русский язык – его родной". Он еще и подписан на все страницы региональных представительств Анатолия Шария.
Журналистам стало известно, что Сергей Шубин "топит“ за террористов и рассказывает студентам, что так называемые республики ”Д/ЛНР" ни в одной стране не признаны террористическими.
Почему преподавателя не уволили
В Николаевском Институте права подчеркнули, что заявления Шубина о террористах годичной давности.
Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовались. Был выписан выговор, конфликт исчерпан. Он встал на путь истинный,
– ответили представители вуза.
Кроме того, на вопрос, почему Шубина тогда не уволили, в институте заявили: "А как его уволить, на каких основаниях? Он завтра пойдет в суд и восстановится".
Скандал с преподавателем Сергеем Шубиным: коротко
- Во время лекции Сергей Шубин рассказывал студентам, что Украина распадется, а первыми отделятся западные регионы. Со временем Украина исчезнет с политической карты мира.
- К тому же, по мнению Шубина, ничего страшного в ношении георгиевской ленты нет. Она символизирует героизм, но в Украине ее воспринимают "неправильно".
- Что касается украино-российской войны, то преподаватель не считает, что представители ОРДЛО не делали никаких террористических актов на территории Украины.