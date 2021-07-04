В Николаеве преподаватель называет украинский язык рвотой, чтит Путина, Шария и оккупантов
Источник:ютуб Сергея Стерненко
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Сергей Шубин всячески унижает украинскую культуру и язык. Он уже попадал в громкий скандал из-за своих высказываний, однако продолжает работать со студентами.
На своей странице в фейсбуке он не стесняется репостить сообщения о российской культуре, а на аватарке рамка о том, что "русский язык – его родной".
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Преподаватель с антиукраинскими взглядами
Сергей Шубин работает на руководящей должности в вузе: возглавляет кафедру гуманитарных дисциплин Николаевского института права.
Недавно Сергей Шубин в комментариях к сообщению назвал украинский язык "рвотой". Он назвал ее популяризацию принудительным насилием, от которого хочется еще больше ее отторгнуть.
Комментарий Шубина об украинский язык / Скриншот из видео
Фейсбук Сергея Шубина очень красноречив: он подписан на все страницы региональных представительств Анатолия Шария, паблики о "русском мире" и культуре государства-агрессора.
Он часто репостит сообщения об этнографии России.
К тому же Шубин "топил" за террористов и рассказывал студентам, что так называемые республики ни в одной стране не признаны террористическими.
Студентов обучают откровенные любители войны против Украины, и их не гонят с работы даже после громких скандалов,
– подчеркнул Сергей Стерненко.
В выпуске активист припомнил также других одиозных деятелей образования. В частности преподавателя ОНУ имени Мечникова Дениса Ситникова, который ездит отдыхать в оккупированные Абхазию и Крым и публично пишет, что Крым это – Россия. И третья история о скандальной Евгении Бильченко из университета Драгоманова.
Преподаватель назвал украинский язык рвотой: смотрите видео Сергея Стерненко
Прошлый скандал с преподавателем Сергеем Шубиным
- Во время лекции Сергей Шубин рассказывал студентам, что Украина распадется, а первыми раздвигаться западные регионы.
- Он говорил, что Украина исчезнет с политической карты мира.
- К тому же, по мнению Шубина, ничего страшного в ношении георгиевской ленты нет. Она символизирует героизм, но в Украине ее воспринимают "неправильно".
- Что касается украино-российской войны, то преподаватель не считает, что представители ОРДЛО не делали никаких террористических актов на территории Украины.