На своей странице в фейсбуке он не стесняется репостить сообщения о российской культуре, а на аватарке рамка о том, что "русский язык – его родной".

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Преподаватель с антиукраинскими взглядами

Сергей Шубин работает на руководящей должности в вузе: возглавляет кафедру гуманитарных дисциплин Николаевского института права.

Недавно Сергей Шубин в комментариях к сообщению назвал украинский язык "рвотой". Он назвал ее популяризацию принудительным насилием, от которого хочется еще больше ее отторгнуть.



Комментарий Шубина об украинский язык / Скриншот из видео

Фейсбук Сергея Шубина очень красноречив: он подписан на все страницы региональных представительств Анатолия Шария, паблики о "русском мире" и культуре государства-агрессора.

Он часто репостит сообщения об этнографии России.

К тому же Шубин "топил" за террористов и рассказывал студентам, что так называемые республики ни в одной стране не признаны террористическими.

Студентов обучают откровенные любители войны против Украины, и их не гонят с работы даже после громких скандалов,

– подчеркнул Сергей Стерненко.

В выпуске активист припомнил также других одиозных деятелей образования. В частности преподавателя ОНУ имени Мечникова Дениса Ситникова, который ездит отдыхать в оккупированные Абхазию и Крым и публично пишет, что Крым это – Россия. И третья история о скандальной Евгении Бильченко из университета Драгоманова.

Преподаватель назвал украинский язык рвотой: смотрите видео Сергея Стерненко

Прошлый скандал с преподавателем Сергеем Шубиным