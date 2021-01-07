Рисовать человеческое тело – это нелегко. И здесь часто нужны годы практики, так как наше тело имеет разные формы, пропорции, мышцы и кости, и это довольно сложно изобразить на бумаге. Но тайский преподаватель сумел донести это до студентов и покорил своими работами весь мир.

Ваннарит Карин – художник из Таиланда, который основал Академию ART анатомии. Он настолько хорошо освоил техники анатомического рисования, что решил передать свои знания студентам, сообщает издание Bored Panda.

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Мужчина преподает два курса: углубленные знания анатомии, где учит рисовать самые сложные части тела. А также курс под названием "Нарисуй голову" – он состоит из практики в рисовании человеческого лица с куклы.

В своих рисунках Карин освещает самые сложные части человеческого тела с невероятной точностью – от сухожилий и суставов до мышечной ткани. В нашем теле есть 650 видных скелетных мышц, которые формируют композицию тела. Но изобразить их на бумаге очень сложно.

Поэтому преподаватель решил научить студентов искусству. Он называет такие рисунки "когда искусство встречается с медициной". А его изображения просто покоряют учеников, да и весь мир.

Смотрите фото: преподаватель из Таиланда покорил учеников на уроках анатомического рисования

Добавим, что благодаря знаниям анатомии человека и анатомического рисования многие художники смогли преуспеть в классической живописи. Кроме того, такие великие художники, как да Винчи, Микеланджело или даже Рембрандт, исследовали человеческое тело и даже участвовали во вскрытиях, чтобы усовершенствовать свое искусство.