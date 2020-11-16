В Днепре преподаватель университета "Днепровская политехника" отказался проводить пару на украинском языке, когда его об этом попросила студентка. Языковой обмудсмен пообещал проверить преподавателей относительно преподавания предметов на русском.

В учреждении уже подготовили документы для осуществления государственного контроля. Об этом в эфире программы "Ты смотри" на 24 канале рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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"Я лично общался с руководством этого университета. Однако я не понимаю поведения этого весьма уважаемого ученого. Научно-методическая документация по его предметами размещена на государственном языке, несколько лет назад он защищал докторскую диссертацию на государственном языке, а что с ним произошло в октябре я понять не могу", – объяснил он.

Впрочем, по результатам проведения служебного расследования профессор по собственному желанию решил написать заявление и уйти без объяснения. Поэтому на этом уровне проблема исчерпана, рассказал уполномоченный по защите государственного языка.

Однако мы подготовили соответствующие документы на администрацию университета, чтобы провести комплексные мероприятия государственного контроля во исполнение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в образовательном процессе в учебном заведении,

– отметил Кремень.

Смотрите видео, как преподаватель отказался вести пару на украинском языке: