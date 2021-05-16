Педагог морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета в фейсбуке обсуждал новые правила государственного языка Украины. В комментариях под заметкой преподаватель позволил себе назвать украинский – "собачьим языком".

Заметьте Директора лицея в Сосновке, которая унижала учеников за их внешний вид, оштрафовали

Я не понимаю ваш собачий язык, пожалуйста, пишите на белорусском или русском языках. Я не говорю на украинском языке и бумаги пишу на русском языке. Для меня этот ваш украинский язык – язык оккупантов и фашистов,

– заявил Макаренко.

Реакция колледжа

Заместитель директора по образовательной работе колледжа Наталья Федорова рассказала, что администрация учебного заведения не потерпит высказываний Макаренко. По словам должностного лица, это неприемлемо, когда преподаватель делает такие заявления.

По словам Федоровой, педагоги поговорят с детьми в группах у которых преподает Макаренко, и выяснят, "пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках".