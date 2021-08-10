Преподаватель из Пакистана Гази Таймур прогуливался по Лондону, когда увидел на земле кошелек. Он пытался сразу найти взглядом хозяина, но тот уже растворился в толпе.

Читайте также Космический пилот и менеджер по этике: какие профессии станут популярными в будущем

Гази представил, что будет чувствовать человек, когда увидит, что кошелек пропал. Поэтому он решил, что надо его найти через имя карт в кошельке.



Кошелек, который нашел Гази Таймур / Фото Vice

Сначала преподаватель попытался найти профиль Рахула в соцсетях. Потом начал искать его в Google, но не смог. После этого Гази вспомнил о другой соцсети – LinkedIn.

Так преподаватель узнал, что в ней зарегистрировано три Рахула, и один из них проживает в Лондоне. LinkedIn сообщил, что Рахул работает в британской компании по производству продуктов питания и напитков.

Поэтому Гази Таймур решил позвонить в их главный офис. Но сделать это оказалось нелегко. По его словам, адресов компании и их телефона не было ни в Google, ни на сайте. Но в открытых источниках Таймуру удалось найти годовые отчеты компании, в которой работал Рахул, и оттуда узнал их адрес.

Я на шаг ближе к Рахулу. Главный офис находится в Шордич [район Лондона]. Надеюсь, он не заблокировал банковские карты, иначе все это было зря,

– написал преподаватель в твиттере.

Так, Гази удалось найти Рахула, он отдал ему бумажник и сделал фото с довольным владельцем. "Ребята, мы нашли Рахула! Он в шоке, слезы на глазах", – добавил преподаватель.



Владелец кошелька Рахул / Фото Vice

Мужчина рассказал, что многие люди писали ему слова благодарности за то, что он не остался в стороне и помог другому человеку.

Что делать, если вы потеряли банковскую карту

В случае если банковская карта потерялась или ее украли, необходимо сразу же позвонить в службу поддержки банка и заблокировать карту.

Оператору, для того чтобы он мог убедиться в том, что звонок делает именно клиент, надо назвать кодовое слово, которое указывается клиентом при оформлении заявления на карточку. После этого банк карту блокирует.

К слову, профессор Трой Литтлетон из Массачусетского технологического института, купил детскую кроватку для своей аспирантки. "Оно должно быть в моем офисе, чтобы моя студентка могла привозить 9-месячную дочь, когда это нужно. Также я могу поиграть с ней, пока ее мама что-то делает", – написал он.