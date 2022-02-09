Из постановления суда стало известно, что преподаватель Павел Завьялов отказался вакцинироваться против COVID-19, а поскольку прививка для педагогов является обязательной, его 8 ноября отстранили от должности.

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Почему преподаватель отказался вакцинироваться

Павел Завьялов не согласился со своим отстранением и обратился в суд. Он заявил, что является христианином, а вакцинация противоречит его религиозным убеждениям (Павел Завьялов является представителем евангельской церкви "Воскресение").

Кроме того, преподаватель указал, что он является отцом шестерых детей и из-за отстранения не имеет возможности их материально обеспечивать.

Педагог подал в суд

Из-за отстранения Павел Завьялов подал иск в суд. Представители музыкального училища и департамента по вопросам культуры национальностей и религий возразили против иска и заявили, что отстранили преподавателя от должности, поскольку этого требовал приказ Минздрава и постановление правительства о карантине.

Однако судья согласилась, что отстранение Павла Завьялова от должности является незаконным, поскольку прививка от коронавируса не входит в список обязательных прививок для украинцев, утвержденных Минздравом в 2014 году.

Также суд установил, что отстранение от должности нарушило конституционные права Павла Завьялова, поскольку на время отстранения он не мог обеспечить себя и своих детей.

Преподавателя восстановили и выплатят компенсацию

Таким образом его иск удовлетворили. Павла Завьялова суд восстановил в должности преподавателя отдела струнных инструментов Львовского музыкального училища им. С. Людкевича.

Также училище должно уплатить Завьялову 23,2 тысячи гривен зарплаты, которую он не получал в течение 3 месяцев отстранения.

К слову, в последнее время в украинских судах рассматривается большое количество исков работников, отстраненных от работы за нежелание вакцинироваться от коронавируса. Однако не все учителя выигрывают суды. Так, недавно суд на Херсонщине отказался восстановить на работе трех невакцинированных учителей физкультуры, немецкого и английского языка.