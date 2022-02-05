Преподавание физкультуры в 5 классах НУШ: главные особенности и нововведения

Уже с 1 сентября 5 классы НУШ ждут новые подходы к проведению уроков физической культуры. Существенные изменения претерпевает организация обучения и оценивания учащихся.

С сентября 2022 года школьников пятых классов всех школ Украины начнут обучать по новому Госстандарту Новой украинской школы.

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Что изменится в преподавании физкультуры

Цель, задачи и содержание учебного предмета "Физическая культура" для 5 – 6 классов НУШ регламентированы учебной программой, которая разработана на основе Госстандарта и имеет гриф "Рекомендовано МОН".

Учебные заведения могут использовать этот комплексный образовательный документ или разработать на его основе собственную программу и утвердить ее решением педагогического совета.

Модули программы

Модельная учебная программа реализует ценностные ориентиры, ключевые компетентности и сквозные навыки школьников в физическом воспитании. Она построена по модульной системе и содержит:

инвариантный (обязательный) модуль: теоретико-методические знания и общая физическая подготовка;

вариативные модули (общее количество – 44): аэробика, бадминтон, баскетбол, бейсбол, велоспорт, военно-спортивные игры, волейбол, гимнастика, настольный теннис, плавание, подвижные игры, футзал, хоккей на траве и другие виды спорта.

Как сформировать содержательное наполнение вариативной составляющей? Это решение принимает школа самостоятельно. Перед новым учебным годом учреждения образования должны выбрать из рекомендованного перечня 12 – 16 вариативных модулей. Программа каждого из них должна содержать методические указания.

При выборе модулей следует учесть:

наличие материально-технической базы;

региональные традиции;

кадровое обеспечение;

желание учеников.

В начале каждой четверти школьникам предлагается выбрать (путем обязательного опроса) 3 – 4 модуля из определенного перечня (каждый раз они должны выбирать новые).

В конце указанного учебного периода, с целью закрепления и совершенствования знаний и навыков, в школе нужно проводить различные спортивные мероприятия (игры, соревнования, челленджи, квесты и прочее).

Распределение учащихся на группы во время физкультуры

Медицинская группа для занятий физкультурой определяется врачом во время обязательных медицинских профилактических осмотров.

Согласно инструкции о распределении учащихся на группы для занятий на уроках физической культуры с учетом состояния здоровья, школьники зачисляются в:

основную группу (здоровые дети и дети, имеющие гармоничный, высокий или средний уровень физического развития). В этой группе обучение физкультуре проводится в полном объеме;

(здоровые дети и дети, имеющие гармоничный, высокий или средний уровень физического развития). В этой группе обучение физкультуре проводится в полном объеме; подготовительную группу (дети, которые находятся в реабилитационном периоде после случая острой заболеваемости и дети со средним уровнем функционально-резервных возможностей сердечно-сосудистой системы). Школьники этой группы осваивают учебный материал в соответствии с требованиями программы;

(дети, которые находятся в реабилитационном периоде после случая острой заболеваемости и дети со средним уровнем функционально-резервных возможностей сердечно-сосудистой системы). Школьники этой группы осваивают учебный материал в соответствии с требованиями программы; специальную группу (дети, имеющие значительные отклонения постоянного или временного характера в состоянии здоровья). На уроках физической культуры учащиеся выполняют корректирующие упражнения и упражнения для общего физического развития.

Разрешенные нагрузки для школьников, которые по состоянию здоровья относятся к подготовительной и специальной медицинским группам, устанавливает учитель. Однако независимо от уровня физического развития и медицинской группы, посещение уроков физической культуры является обязательным.

Домашние задания

Домашние задания по физической культуре должны быть направлены на повышение подвижного режима, достижение рекреационно-оздоровительного эффекта в свободное время.

В случае замедления развития физических качеств школьника, учитель составляет индивидуальную программу физкультурно-оздоровительных занятий, в которой указывается:

задача;

физические упражнения, последовательность их выполнения и количество повторений;

интервалы отдыха;

средства самоконтроля;

отметка о выполнении задания.

Также ученики могут согласовывать с учителем индивидуальную программу самостоятельных занятий во внеурочное время из разных вариативных модулей. Такие занятия предоставляют дополнительные бонусы при оценивании учебных достижений.

Составление расписания учебных занятий

Типовой образовательной программой для 5 классов предусмотрено три часа физической культуры в неделю. При составлении расписания не рекомендуется "задваивать" уроки физической культуры или проводить их два дня подряд.

Если есть потребность планировать урок в двух и более классах одновременно, следует учесть, что в одном помещении должны находиться школьники одной возрастной группы.

Оценивание учащихся

С целью определения данных физической подготовленности школьников, в сентябре-октябре следует провести тестирование уровня развития основных физических качеств (с учетом возраста и пола учащихся), в частности:

скорость (бег 30 метров);

выносливость (равномерный бег без учета времени);

гибкость (наклон туловища вперед из положения сидя);

сила (сгибание и разгибание рук в упоре лежа);

ловкость (челночный бег 4×9 метра);

скоростно-силовые (прыжок в длину с места);

метание малого мяча на дальность;

подъем туловища в сед за 30 секунд.

Полученные результаты тестирований заносятся в персональную сравнительную таблицу школьника, которая может быть дополнена другими упражнениями на усмотрение учителя.

Формирующее оценивание

При оценивании учебных достижений учащихся 5 – 6 классов следует использовать методику формирующего оценивания (преимущественно осуществляется вербально). Компонентами его успешного применения являются:

формулировка объективных и понятных образовательных целей. Учитель должен разрабатывать, доводить до сведения и обсуждать со школьниками цели урока и каждого задания;

создание эффективной обратной связи. Она должна быть четкой, понятной, своевременной, происходить в комфортной психологической атмосфере;

ознакомление учащихся с критериями оценивания до начала выполнения задачи, а также представление их в виде градации (описание различных уровней достижения ожидаемого результата);

активное участие учащихся в обучении (этому способствует различные приемы, формы и методы работы с учебным материалом);

рефлексия, взаимооценка, самооценка в виде форм, таблиц и т. д;

корректировка подходов к обучению с учетом результатов оценивания совместно с учащимися.

Текущая оценка

Текущее оценивание (тестирование физических возможностей учащихся) рекомендуется проводить несколько раз в течение учебного года во время урока. Обратите внимание, что не стоит отводить для этого отдельные занятия.

Итоговое оценивание

Для проведения итогового оценивания рекомендуется применять 6 компонентов, каждый из которых имеет свою меру в процентах (их общая сумма – 100%). С помощью различных способов оценивания определяется:

Отношение к урокам, посещение, активность при подготовке к уроку – 10%. Определяется путем наблюдения учителя.

Навыки и умения, определенные учебной программой, способность их применять в повседневной жизни, в игровых и состязательных ситуациях – 20%. Определяется путем мониторинга, наблюдения учителя и самооценки.

Развитие физических качеств (сила, выносливость, скорость, гибкость) – 20%. Определяется путем мониторинга, тестирования и формовочного оценивания.

Личный прогресс школьника в показателях подготовленности – 20%. Определяется путем мониторинга, тестирования и формовочного оценивания.

Знания и их применение на практике (основные понятия, определенные программой, правила игр, понимания процессов, происходящих в организме во время выполнения упражнений и тому подобное) – 15%. Определяется путем наблюдения учителя и самооценки.

Поведение (социальное поведение, посещение спортивной секции, участие в соревнованиях, соблюдение правил безопасного поведения и сохранения здоровья на уроках и во внеурочных мероприятиях) – 15% Определяется путем наблюдения учителя, взаимооценки и самооценки.

К слову, МОН совместно с Министерством молодежи и спорта утвердили Концепцию развития ежедневного спорта в учебных заведениях. В частности, в школах планируют каждое утро делать зарядки и упражнения. Детали – читайте в статье.