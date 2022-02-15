Преподавали студентам на русском: два украинских вуза нарушили языковой закон
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь зафиксировал нарушение языкового законодательства Запорожским государственным медицинским университетом и Одесским национальным медицинским университетом.
По результатам проверки по использованию государственного языка в учебе Тарас Креминь установил факты нарушения закона двумя университетами. Об этом составили соответствующие акты.
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Как вузы нарушили языковой закон
Согласно нормам действующего законодательства, с 2020 года обучение студентов должно осуществляться на государственном, английском или других официальных языках ЕС.
Однако выяснилось, что в 2020 году набор иностранцев для обучения в этих двух университетах проходил на аккредитованные специальности с преподаванием учебных дисциплин на русском языке. В частности:
- Запорожский государственный медицинский университет в 2020 году набрал на учебу по специальности "Фармация" с преподаванием дисциплин на русском языке 67 граждан Болгарии.
- Одесский национальный медицинский университет набрал на учебу с преподаванием на русском языке граждан Азербайджана, Беларуси, Йемена, Марокко, Молдовы, Нидерландов, России, Сирии, Турции – всего 78 человек.
Университеты сообщили, что в 2021 году набор иностранцев и лиц без гражданства на учебу с преподаванием учебных дисциплин на русском языке прекращен, – говорит омбудсмен.
В целом меры государственного контроля по применению государственного языка проводились в шести университетах страны:
- Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина,
- Харьковском национальном медицинском университете,
- Одесском национальном медицинском университете,
- Запорожском государственном медицинском университете,
- Днепровском государственном медицинском университете,
- Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Тарас Креминь добавил, что КНУ имени Т. Шевченко осуществлял набор иностранцев на обучение с преподаванием учебных дисциплин на русском языке в 2020 и 2021 годах, но исключительно по предметной специализации "Филология. Русский язык и литература".
В секретариате языкового омбудсмена напомнили, что в течение 2021 года уполномоченному поступило 157 обращений относительно нарушений языкового законодательства в сфере образования.
Кстати, в Киеве в лицее №303 и специализированной школе №152 учащиеся пожаловались, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителям сделали выговоры, а впоследствии их уволили. Подробности – читайте по ссылке.