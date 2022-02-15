По результатам проверки по использованию государственного языка в учебе Тарас Креминь установил факты нарушения закона двумя университетами. Об этом составили соответствующие акты.

К теме В трех областях не хватает учебников на украинском языке: омбудсмен требует вмешательства МОН

Как вузы нарушили языковой закон

Согласно нормам действующего законодательства, с 2020 года обучение студентов должно осуществляться на государственном, английском или других официальных языках ЕС.

Однако выяснилось, что в 2020 году набор иностранцев для обучения в этих двух университетах проходил на аккредитованные специальности с преподаванием учебных дисциплин на русском языке. В частности:

  • Запорожский государственный медицинский университет в 2020 году набрал на учебу по специальности "Фармация" с преподаванием дисциплин на русском языке 67 граждан Болгарии.
  • Одесский национальный медицинский университет набрал на учебу с преподаванием на русском языке граждан Азербайджана, Беларуси, Йемена, Марокко, Молдовы, Нидерландов, России, Сирии, Турции – всего 78 человек.

Университеты сообщили, что в 2021 году набор иностранцев и лиц без гражданства на учебу с преподаванием учебных дисциплин на русском языке прекращен, – говорит омбудсмен.

В целом меры государственного контроля по применению государственного языка проводились в шести университетах страны:

  • Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина,
  • Харьковском национальном медицинском университете,
  • Одесском национальном медицинском университете,
  • Запорожском государственном медицинском университете,
  • Днепровском государственном медицинском университете,
  • Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Тарас Креминь добавил, что КНУ имени Т. Шевченко осуществлял набор иностранцев на обучение с преподаванием учебных дисциплин на русском языке в 2020 и 2021 годах, но исключительно по предметной специализации "Филология. Русский язык и литература".

В секретариате языкового омбудсмена напомнили, что в течение 2021 года уполномоченному поступило 157 обращений относительно нарушений языкового законодательства в сфере образования.

Кстати, в Киеве в лицее №303 и специализированной школе №152 учащиеся пожаловались, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителям сделали выговоры, а впоследствии их уволили. Подробности – читайте по ссылке.