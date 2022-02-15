По результатам проверки по использованию государственного языка в учебе Тарас Креминь установил факты нарушения закона двумя университетами. Об этом составили соответствующие акты.

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Как вузы нарушили языковой закон

Согласно нормам действующего законодательства, с 2020 года обучение студентов должно осуществляться на государственном, английском или других официальных языках ЕС.

Однако выяснилось, что в 2020 году набор иностранцев для обучения в этих двух университетах проходил на аккредитованные специальности с преподаванием учебных дисциплин на русском языке. В частности:

Запорожский государственный медицинский университет в 2020 году набрал на учебу по специальности "Фармация" с преподаванием дисциплин на русском языке 67 граждан Болгарии.

Одесский национальный медицинский университет набрал на учебу с преподаванием на русском языке граждан Азербайджана, Беларуси, Йемена, Марокко, Молдовы, Нидерландов, России, Сирии, Турции – всего 78 человек.

Университеты сообщили, что в 2021 году набор иностранцев и лиц без гражданства на учебу с преподаванием учебных дисциплин на русском языке прекращен, – говорит омбудсмен.

В целом меры государственного контроля по применению государственного языка проводились в шести университетах страны:

Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина,

Харьковском национальном медицинском университете,

Одесском национальном медицинском университете,

Запорожском государственном медицинском университете,

Днепровском государственном медицинском университете,

Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Тарас Креминь добавил, что КНУ имени Т. Шевченко осуществлял набор иностранцев на обучение с преподаванием учебных дисциплин на русском языке в 2020 и 2021 годах, но исключительно по предметной специализации "Филология. Русский язык и литература".

В секретариате языкового омбудсмена напомнили, что в течение 2021 года уполномоченному поступило 157 обращений относительно нарушений языкового законодательства в сфере образования.

Кстати, в Киеве в лицее №303 и специализированной школе №152 учащиеся пожаловались, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителям сделали выговоры, а впоследствии их уволили. Подробности – читайте по ссылке.