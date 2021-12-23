Преодолеть выгорание: 6 способов, как вернуть любовь к работе учителю

Не только ученики сталкиваются с проблемами выгорания – учителя также часто бывают уставшими от ежедневной стрессовой работы. Из-за постоянного напряжения учителя могут становиться нервными, циничными и истощенными, что негативно влияет на учебный процесс. Как справиться с преподавательским выгоранием и снова полюбить обучение – в материале.

От учителя часто требуется образ идеального человека, который не имеет проблем и посвящает всю жизнь учебе. И преподаватели – тоже живые люди, а стресс и тревога также выбивают их из колеи.

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Выгорание может застать человека врасплох или же накапливаться из-за постоянных проблем. Это состояние может повлиять не только на самого учителя, но и на учеников, контактирующих с ним.

Симптомы выгорания

Есть 3 симптома, которые могут указывать на профессиональное выгорание:

Цинизм и пессимизм

Чувство неэффективности, апатия и раздражительность

Физическое и эмоциональное истощение

Согласно исследованию учителей в Финляндии, выгорание может быть также связано со следующими факторами:

Уровень образования – учителя специализированных школ испытывают выгорание чаще, чем преподаватели в начальных классах или учителя-предметники.

– учителя специализированных школ испытывают выгорание чаще, чем преподаватели в начальных классах или учителя-предметники. Пол – учителя-женщины испытывают больше стресса на работе, чем их коллеги-мужчины

– учителя-женщины испытывают больше стресса на работе, чем их коллеги-мужчины Опыт – преподаватели в начале своей работы чаще сталкиваются с выгоранием, поскольку могут не иметь эффективных методов управления классом или опыта работы.

Учителя сталкиваются с профессиональным выгоранием / Фото Unsplash

Как учителю предотвратить выгорание

Говорите о проблемах

Если вы чувствуете себя не лучшим образом, поговорите об этом с кем-то, кому Вы доверяете. Стоит пригласить друга на кофе, позвонить родственникам или пообщаться с коллегой, который имеет многолетний опыт обучения.

Не стоит бояться говорить о своем выгорании, главное в разговоре – выплеснуть все, что накопилось и не удержать все в себе.

Разговоры могут помочь выплеснуть негатив / Фото Unsplash

Выделите время для себя

Найдите немного времени на выходных или вечером, чтобы заняться чем-то, что принесет вам физическую или умственную пользу. В эти моменты можно:

Прогуляться и насладиться природой

Перечитать любимые книгу или фильм

Помедитировать или заняться йогой

Распланировать график для будущего отдыха

Не забирайте у себя отдых во внеклассное время – это поможет справиться с выгоранием.

Найдите для себя свободное время / Фото Unsplash

Делайте перерывы

Оставьте свою работу на работе – мнения по оценке, планированию учебной программы, ответы на электронные письма родителей или заполнение табелей не должны отнимать время после рабочего дня.

Стоит записать то, что надо сделать в ближайшее время, чтобы ничего не забыть. Также записи помогут справиться с тревогой.

Напомните себе, что остаток дня после школы – это не ваше рабочее время. Отдохните с семьей или позвольте себе лечь спать немного раньше.

Делайте перерывы и отдыхайте от учебы / Фото Unsplash

Социализация и хобби

Совместная работа или новые увлечения могут помочь справиться со стрессом. Чтобы не чувствовать себя одиноким, можно:

Присоединиться к группе хобби – найдите коллектив, который будет иметь сходные интересы с вашими. Можно записаться на танцы, курсы вышивки или спортивную группу – все зависит от ваших предпочтений.

– найдите коллектив, который будет иметь сходные интересы с вашими. Можно записаться на танцы, курсы вышивки или спортивную группу – все зависит от ваших предпочтений. Восстановить связь с друзьями и семьей – поддерживайте хорошие отношения с вашими близкими людьми, даже если на это нет времени: пишите сообщения или подключайтесь к видеозвонкам, если у вас нет возможности видеться с родными.

Новые отношения и укрепление старых поможет напомнить, что вы – не одиноки.

Новые знакомства помогут преодолеть выгорание / Фото Unsplash

Попробуйте новые методы преподавания

Часто рутина снижает желание работать – и учительства эта тенденция также касается. Важно осознавать, что конечная цель – не добавлять еще одну задачу в список дел, а чтобы вы (и ваши студенты) увлеклись учебой. Выберите метод или задачи, которые будут интересными, но не обременительными.

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Обращайтесь за поддержкой

Если выгорание не проходит, а только нарастает, стоит обратиться к специалистам, кокторые помогут с ним справиться.

Ваше психическое и физическое здоровье стоит на первом месте, поэтому стоит попробовать: