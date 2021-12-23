От учителя часто требуется образ идеального человека, который не имеет проблем и посвящает всю жизнь учебе. И преподаватели – тоже живые люди, а стресс и тревога также выбивают их из колеи.
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Выгорание может застать человека врасплох или же накапливаться из-за постоянных проблем. Это состояние может повлиять не только на самого учителя, но и на учеников, контактирующих с ним.
Симптомы выгорания
Есть 3 симптома, которые могут указывать на профессиональное выгорание:
- Цинизм и пессимизм
- Чувство неэффективности, апатия и раздражительность
- Физическое и эмоциональное истощение
Согласно исследованию учителей в Финляндии, выгорание может быть также связано со следующими факторами:
- Уровень образования – учителя специализированных школ испытывают выгорание чаще, чем преподаватели в начальных классах или учителя-предметники.
- Пол – учителя-женщины испытывают больше стресса на работе, чем их коллеги-мужчины
- Опыт – преподаватели в начале своей работы чаще сталкиваются с выгоранием, поскольку могут не иметь эффективных методов управления классом или опыта работы.
Учителя сталкиваются с профессиональным выгоранием / Фото Unsplash
Как учителю предотвратить выгорание
Говорите о проблемах
Если вы чувствуете себя не лучшим образом, поговорите об этом с кем-то, кому Вы доверяете. Стоит пригласить друга на кофе, позвонить родственникам или пообщаться с коллегой, который имеет многолетний опыт обучения.
Не стоит бояться говорить о своем выгорании, главное в разговоре – выплеснуть все, что накопилось и не удержать все в себе.
Разговоры могут помочь выплеснуть негатив / Фото Unsplash
Выделите время для себя
Найдите немного времени на выходных или вечером, чтобы заняться чем-то, что принесет вам физическую или умственную пользу. В эти моменты можно:
- Прогуляться и насладиться природой
- Перечитать любимые книгу или фильм
- Помедитировать или заняться йогой
- Распланировать график для будущего отдыха
Не забирайте у себя отдых во внеклассное время – это поможет справиться с выгоранием.
Найдите для себя свободное время / Фото Unsplash
Делайте перерывы
Оставьте свою работу на работе – мнения по оценке, планированию учебной программы, ответы на электронные письма родителей или заполнение табелей не должны отнимать время после рабочего дня.
Стоит записать то, что надо сделать в ближайшее время, чтобы ничего не забыть. Также записи помогут справиться с тревогой.
Напомните себе, что остаток дня после школы – это не ваше рабочее время. Отдохните с семьей или позвольте себе лечь спать немного раньше.
Делайте перерывы и отдыхайте от учебы / Фото Unsplash
Социализация и хобби
Совместная работа или новые увлечения могут помочь справиться со стрессом. Чтобы не чувствовать себя одиноким, можно:
- Присоединиться к группе хобби – найдите коллектив, который будет иметь сходные интересы с вашими. Можно записаться на танцы, курсы вышивки или спортивную группу – все зависит от ваших предпочтений.
- Восстановить связь с друзьями и семьей – поддерживайте хорошие отношения с вашими близкими людьми, даже если на это нет времени: пишите сообщения или подключайтесь к видеозвонкам, если у вас нет возможности видеться с родными.
Новые отношения и укрепление старых поможет напомнить, что вы – не одиноки.
Новые знакомства помогут преодолеть выгорание / Фото Unsplash
Попробуйте новые методы преподавания
Часто рутина снижает желание работать – и учительства эта тенденция также касается. Важно осознавать, что конечная цель – не добавлять еще одну задачу в список дел, а чтобы вы (и ваши студенты) увлеклись учебой. Выберите метод или задачи, которые будут интересными, но не обременительными.
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Обращайтесь за поддержкой
Если выгорание не проходит, а только нарастает, стоит обратиться к специалистам, кокторые помогут с ним справиться.
Ваше психическое и физическое здоровье стоит на первом месте, поэтому стоит попробовать:
- Посетить семейного врача
- Обратиться к надежному другу или коллеге за поддержкой
- Пообщаться с психологом