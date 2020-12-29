За лучший результат внешнего независимого оценивания – ВНО – самые успешные ученики в Украине будут получать денежные премии. Общий бюджет программы премирования в год – 100 000 гривен.

За самые высокие баллы на ВНО ученики получат денежное вознаграждение

100 тысяч гривен на 2021 год предлагает выделить Кабинет Министров Украины для премирования школьников, которые получат по результатам ВНО (внешнего независимого оценивания) высшие баллы. О таком решении правительства от 28 декабря рассказал нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Обратите внимание Для пробного ВНО участники смогут выбрать только один предмет, – МОН

Речь идет о 20 премиях по 5000 гривен каждому из лидеров по показателям в ВНО. В тексте проекта указа президента, фотокопию которого опубликовал депутат, указано:

Это будет ежегодная премия от президента Украины участникам ВНО, которые получили самый высокий результат.

Основывают премию в 2021 году, соответствующие расходы следует предусмотреть в Государственном бюджете.

Цель внедрения этой премии – повышение интеллектуального потенциала общества и поощрения одаренных учеников.



Проект указа президента о введении премии за лучшие баллы на ВНО / Фото из телеграма Гончаренко

Что говорили ранее о премировании учеников в Украине

О том, что в 2021 году участников ВНО с самыми высокими результатами будут отмечать премиями, еще 10 сентября сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Речь шла о том, что это будет одноразовая денежная выплата.

К слову, инициатива премирования лучших учеников есть и на региональном уровне в Украине. К примеру, в 2021 году в Мукачево 5 школьников за 200 баллов по одному предмету на ВНО смогут получить 50 000 гривен.