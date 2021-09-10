Департамент образования Ивано-Франковской ОГА сообщил, что всего в регионе вакцинировали от коронавируса только 10 332 (28%) работники сферы образования.

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Еще планируют провакцинировать почти 15 тысяч педагогов (40%).

Сколько учителей и воспитателей вакцинировано против COVID-19:

В садиках: 80% вакцинированных работников – в 19 учреждениях, 79 – 60% – в 40 учреждениях, 59 – 30% – в 84 учреждениях, 29% – в 241 учреждении.

В школах: 80% вакцинированных – в 23 учреждениях, 79 – 60% – в 31 учреждении, 59 – 30% – в 182 учреждениях, 29% – в 316 учреждениях.

Ранее мэр Ивано-Франковска анонсировал, что в городе будут выдавать премии учителям, которые изъявили желание вакцинироваться. Сумма премии – 1 000 гривен. Так решили мотивировать педагогов делать прививки против COVID-19 до 1 сентября.

Ведь школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут обучать учеников в желтой и оранжевой зонах дистанционно.

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К слову, образовательный омбудсмен считает, что информация о вакцинированных педагогических работников должна быть деперсонифицированной. То есть медицинские учреждения должны сообщать школам, сколько у них вакцинированных учителей, но не называть их имен.