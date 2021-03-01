Наибольшие миллиардеры мира когда-то были очень одаренными школьниками. Так, уже в 12 лет Марк Цукерберг создал первую программу обмена сообщениями, а Илон Маск еще в 10 лет начал разработку видеоигры. Эксперты отмечают, что на их способности повлияло увлечение STEM-обучением. И теперь оно появится в украинских школах.

Потому что на самом деле в нашей стране – дефицит профессионалов в математике, технологиях, науке и технике. И современный рынок труда требует специалистов, которые способны сотрудничать, критически мыслить и коммуницировать.

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По словам специалистов, с помощью STEM-образования можно научить детей необходимым навыкам. Читайте преимущества такого обучения для учеников.

Преимущества STEM-обучения

Развивает креативность

Разработчики искусственного интеллекта уверены, что если человеческий разум может что-то постичь, то он может этого достичь. Но для этого нужен творческий подход. И именно этому стоит обучать детей еще с малого возраста.

К тому же, изобретательность и креативность гармонично сочетаются в STEM-обучении и ведут учеников к новым идеям и инновациям.

Повышает стрессоустойчивость

STEM-обучение подчеркивает ценность неудач и поощряет учеников соответственно относиться к ошибкам, так как это даст опыт. А это в свою очередь развивает уверенность в собственных силах и стрессоустойчивость, и это в любом случае пригодится детям в будущем.

Поощряет к экспериментам

Без рискованных испытаний и попыток в мире не было бы новых изобретений. Так как их воплотили люди, которые не обращали внимания на критику и недоверие других.

Поэтому учителя будут учить детей не бояться поражений на пути к цели. Для этого нужно позволять ученикам экспериментировать и рисковать во время обучения.

Мотивирует к обучению

Учащиеся со средним уровнем учебных достижений тоже способны обучаться STEM. Потому что тогда командная работа будет поощрять их активно сотрудничать с другими для решения каких-то вопросов и проблем, и это значительно будет повышать самооценку.

Развивает навыки для жизни

STEM-обучение впечатляет практикой. Ученики видят, как новые знания и навыки можно использовать в реальной жизни, и это очень важно.

Поощряет использование технологий

STEM-обучение – это бесспорно о современных и передовых технологиях. А в будущем оно повысит их конкурентоспособность на рынке труда и позволит идти в ногу со временем.

Учит решению проблем

STEM-образование учит учеников исследовать проблемы и по-разному их интерпретировать. В частности, дети должны уметь видеть сразу несколько сценариев развития событий. Это позволит быстро адаптироваться и среагировать на ситуацию.

Обеспечивает равные возможности

Интересно, но детям с особыми образовательными потребностями очень нравится STEM-обучение, потому что там они достигают больших успехов. Такое обучение прекрасно раскрывает потенциал.

Способствует гендерному равенству

В мире инновационных технологий традиционно работают мужчины, но женщин там тоже немало. Почему так? Все из-за того, что обычно женщины сомневаются в своих силах, так как в нашем мире до сих пор считается, что мальчики более способны к точным наукам. Этот стереотип транслируется и в школе, и в университете.

Тем не менее, обучение STEM позволяет сломать его и дает девочкам возможность развивать свои способности, чтобы работать во всех областях.

Эксперты добавляют, что гениями рождаются, а профессионалами становятся. И для этого нужно создать учебную среду, которая поможет каждому ученику почувствовать себя действительно умным.

Советы для идеального пространства STEM

Сделайте классную комнату динамичной

Физическое пространство для STEM-обучения должно быть мобильным и периодически меняться. И обязательно оборудуйте уголок для практики. Там детям должно быть комфортно работать, что бы они не делали.

Электронные устройства – необходимость

Эффективное преподавание STEM невозможно без цифровых технологий и гаджетов. Поэтому в классе должен быть хотя бы один персональный ноутбук. В конце концов, дети могут работать по очереди или группами.

Приглашайте профессионалов

Пригласите в класс профессионалов из разных отраслей. Именно их опыт поможет ученикам проанализировать сферы занятости и будет вдохновлять на новые свершения.