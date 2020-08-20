Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов дал поручение главам областных государственных администраций, чтобы они лично проинспектировали школы до нового учебного года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Чернышев заверил, что все нужно сделать быстро и качественно. Так, школы будут считаться полностью готовыми к 1 сентября, если там завершены все строительные работы, подготовлена необходимая документация для ввода в эксплуатацию и верификация с Минрегионом.

В ближайшее время министерство планирует осмотреть состояние готовности школ во время рабочей поездки в Черниговскую и Сумскую области.

Чернышов добавил, что в Украине вскоре появится 7 тысяч новых мест в школах, а 27 тысяч школьников получат возможность учиться в улучшенных условиях. В целом до конца года запланировано открыть около 100 школ, которые сейчас отстраивают, ремонтируют или реконструируют в рамках проекта "Большое строительство".