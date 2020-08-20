Председателям ОГА поручили лично проверить школы в своих городах до 1 сентября
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов дал поручение главам областных государственных администраций, чтобы они лично проинспектировали школы до нового учебного года.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Чернышев заверил, что все нужно сделать быстро и качественно. Так, школы будут считаться полностью готовыми к 1 сентября, если там завершены все строительные работы, подготовлена необходимая документация для ввода в эксплуатацию и верификация с Минрегионом.
В ближайшее время министерство планирует осмотреть состояние готовности школ во время рабочей поездки в Черниговскую и Сумскую области.
Чернышов добавил, что в Украине вскоре появится 7 тысяч новых мест в школах, а 27 тысяч школьников получат возможность учиться в улучшенных условиях. В целом до конца года запланировано открыть около 100 школ, которые сейчас отстраивают, ремонтируют или реконструируют в рамках проекта "Большое строительство".
Что известно о проекте "Большое строительство"?
Программа "Большое строительство" предусматривает масштабное развитие дорожной, медицинской, образовательной и спортивной инфраструктуры Украины. Благодаря ему капитально ремонтируются и модернизируются заведения, которые не ремонтировались годами.
В планах этого года – возведение и обновление более 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4 тысячи километра дорог.