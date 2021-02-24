Новая типовая учебная программа для учеников 5 –9 классов предусматривает введение в образовательные планы предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность". Ученики 8 и 9 классов на уроках будут учиться обращению с деньгами.

Новый предмет предполагает инициативность учеников, их способность использовать все доступные возможности и реализовывать собственные идеи, а также формировать общенациональные ценности.

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Цель предмета

У детей будут развивать способность активно участвовать в развитии общества, управлять собственной жизнью и карьерой, а также уметь решать проблемы.

Главным аспектом является воспитание у школьников чувства ответственности за принятие решений, умение работать в команде и реализовывать совместные проекты, которые имеют общественную или финансовую ценность.

Почему это важно

Согласно с опросом USAID, индекс финансовой грамотности населения Украины составляет всего 11.6 пунктов, что является самым низким показателем среди всех стран, в которых проводилось данное исследование.

Худшие результаты зафиксированы именно среди молодого поколения украинцев. Большинство из них, отвечая на вопросы в анкете, отметили, что им не хватает знаний в области финансов, поскольку управлять собственными средствами их не учили ни в школах, ни в семейном кругу.

Новый предмет в учреждениях среднего образования должен обеспечить школьникам знания основ финансовой грамоты и предпринимательской деятельности. Ученики смогут больше узнать о деньгах, налогах, доходах и расходах, а также научатся элементарному управлению собственным бюджетом.

Напомним, что кроме предпринимательства и финансовой грамотности, принятая типовая образовательная программа предусматривает ряд новых предметов. Утверждено несколько иные условия образовательного процесса, обновлено нагрузку и количество отведенных учебных часов.