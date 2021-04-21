Инициативу вводят организация Pact Ukraine совместно с благотворительным фондом "Свет надежды". Проект также поддерживает бизнес-партнер Astrat-Kyiv и правительство Канады.
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Что известно об инициативе
Проект "Крылья" предлагает женщинам Полтавщины:
1. Мотивацию и воодушевление:
- как поверить в свои силы;
- как ставить цели и двигаться в направлении их реализации;
- где искать поддержку в обществе и как приобщиться помощью родных и близких.
2. Получение навыков по трудоустройству:
- где искать работу;
- как составить резюме;
- как пройти собеседование.
3. Навыки по организации бизнеса:
- как зарегистрировать бизнес;
- как вести финансовый учет;
- как рекламировать товар или услугу.
4. Поддержку для владелиц бизнеса:
- оборудования на конкурентной основе;
- менторское сопровождение.
Кроме этого, женщин будут обучать компьютерной грамотности и ИТ-технологиям.
Цель проекта
Проект ориентирован на то, чтобы улучшить экономическое положение женщин, особенно тех, которые живут в сельских регионах, в том числе наиболее уязвимых и маргинализированных слоев общества в Украине.
Реализация инициативы направлена на то, чтобы женщины с небольших населенных пунктов поверили в свои силы, получили необходимые знания и навыки для трудовой деятельности, а также находились в развитой среде, которая бы способствовала укреплению их потенциала.
К слову, на Полтавщине проект будет действовать в областном центре и четырех объединенных территориальных общинах до марта 2025 года.