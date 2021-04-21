Инициативу вводят организация Pact Ukraine совместно с благотворительным фондом "Свет надежды". Проект также поддерживает бизнес-партнер Astrat-Kyiv и правительство Канады.

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Что известно об инициативе

Проект "Крылья" предлагает женщинам Полтавщины:

1. Мотивацию и воодушевление:

как поверить в свои силы;

как ставить цели и двигаться в направлении их реализации;

где искать поддержку в обществе и как приобщиться помощью родных и близких.

2. Получение навыков по трудоустройству:

где искать работу;

как составить резюме;

как пройти собеседование.

3. Навыки по организации бизнеса:

как зарегистрировать бизнес;

как вести финансовый учет;

как рекламировать товар или услугу.

4. Поддержку для владелиц бизнеса:

оборудования на конкурентной основе;

менторское сопровождение.

Кроме этого, женщин будут обучать компьютерной грамотности и ИТ-технологиям.

Цель проекта

Проект ориентирован на то, чтобы улучшить экономическое положение женщин, особенно тех, которые живут в сельских регионах, в том числе наиболее уязвимых и маргинализированных слоев общества в Украине.

Реализация инициативы направлена ​​на то, чтобы женщины с небольших населенных пунктов поверили в свои силы, получили необходимые знания и навыки для трудовой деятельности, а также находились в развитой среде, которая бы способствовала укреплению их потенциала.

К слову, на Полтавщине проект будет действовать в областном центре и четырех объединенных территориальных общинах до марта 2025 года.