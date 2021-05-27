Постоянный стресс и физическое истощение зря воспринимаются единым ключом к успеху. Усталость предпринимателя напрямую влияет на множество бизнес-процессов.

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Результат исследования

Новое исследование профессора бизнес-колледжа UCF Джеффа Гиша показывает, что принудительный отдых и перезагрузка руководителей помогает улучшить состояние дел на предприятии.

Без отдыха и восстановления, достаточного сна и нормального питания, бизнесмены теряют способность принимать здравые финансовые решения,

– отмечает Гиш.

Здоровый сон – один из важнейших аспектов успеха / Фото Pexels

Методика трех "П"

По словам исследователя, предпринимателям необходимо систематически заставлять себя отдыхать. Для этого он предлагает взять за правило методику трех "П":

передышка;

переоценка;

поддержка режима.

Передышка – бизнесмен заставляет себя ежедневно хотя бы на 20 минут полностью отмежеваться от рабочего процесса. Лучше всего в это время просто прогуляться или послушать музыку.

Переоценка – предприниматель считает, сколько часов он потратил на сон, успел ли нормально пообедать и уделить внимание близким. Он оценивает уровень стресса и пытается его снизить.

Поддержка режима – руководитель структурирует свой рабочий график, находит время для систематического отдыха и пытается его соблюдать.

Джефф Гиш настаивает, что такая методика помогает руководителю освободиться от физического и морального стресса, а также в несколько раз повысить эффективность работы предприятия.