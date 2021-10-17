Как предотвратить и победить буллинг в школе: советы психолога

UNICEF Украины отчитывается о том, что почти 40% современных украинских подростков становятся жертвами оскорблений, издевательств и унижений со стороны своих сверстников. Психологи говорят, что буллинг в школе касается всех в обществе. Как предотвратить буллинг в школе – читайте советы в статье.

Психотерапевт и кандидат медицинских наук Жанна Пархоменко подчеркивает, что нельзя просто наказать виновного, поддержать жертву – и конфликт можно считать исчерпанным. Все гораздо сложнее.

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Как предотвратить буллинг

Психотерапевт уверяет, что не бывает так, что дети с 1 сентября начинают кого-то бить или унижать, снимая на камеру. По ее словам, буллинг не случается на ровном месте.

Так, в начальной школе ответственным за атмосферу, безусловно, является взрослый, находящийся в помещении с детьми в этот момент (классный руководитель, педагог, ассистент учителя и т.д.). Именно он должен сформировать ощущение безопасности для каждого ребенка.

Что должен делать учитель для предотвращения буллинга

Учитель должен помнить и руководствоваться основными принципами построения эмоционально здорового коллектива учащихся:

Правила. Каждое сообщество функционирует по определенным правилам: что и в каком порядке делается, какое поведение недопустимо, как решают конфликты и тому подобное. Все нормы должны быть донесены и понятны каждому ребенку.

Режим. Дети нуждаются в своевременных перерывах в неподвижном сдерживании на уроках. Поэтому если учитель имеет привычку задерживать детей после звонка, проводить классные часы на переменах, то это вызовет агрессию. Поэтому важно проводить для учеников игры или подвижные упражнения.

Общая задача. Это то, что способно объединить в сообщество совершенно разных людей. Учитель должен предложить идею, которая объединила бы всех. Это может быть учебный проект, подготовка концерта, исследования – что угодно.

Лидерство. В начальных классах безусловным лидером сначала является учитель. И дети бессознательно "считывают" его поведение и отношение к каждому ребенку.

Был в моей практике мальчик, на которого все время жаловались учителя, а дети, соответственно, начали формировать к нему отношение как к козлу отпущения. Хотя на самом деле ребенок был достаточно талантлив, неплохо учился,

– рассказывает Жанна Пархоменко.

Учитель тоже имеет право на эмоцию, но он должен помнить о своей роли лидера и действовать соответственно: в каждом ребенке можно найти что-то хорошее и обратить на это внимание класса.

К тому же, лучший способ разрешения конфликта – его профилактика. Поэтому начинать следует с обучения педагогов и администраций школ основе лидерства, противодействию буллинга, в том числе со стороны родителей.

Буллинг – это не конфликт двух сторон

Часто буллинг рассматривают как конфликт двух сторон – агрессора и жертвы. Но на самом деле есть еще и третья сторона – так называемый спасатель. Называется это треугольником Карпмана.

Когда учитель, администрация и родители начинают активно решать конфликт, заставляя буллера чувствовать себя виновным, применять наказания и коллективное осуждение, они автоматически сами становятся агрессорами, превращая ребенка в жертву.

Этот процесс может продолжаться бесконечно кругом: учитель наказал, вмешались родители, подхватила администрация и так далее. Этот круг надо разрывать еще на первом этапе,

– говорит эксперт.

Работать с решением конфликта нужно в этой плоскости: можно осудить поведение, поступок, но не человека.

Напряжение и деструктив треугольника Карпмана исчезают, когда агрессор извиняется перед жертвой.

"Агрессор должен извиниться за ошибку, за поведение – так он возьмет ответственность за свой поступок. И это очень важно для дальнейшего эмоционального состояния детского коллектива. Взрослый должен привести стороны к согласию, – добавляет Жанна Пархоменко.

И самое главное: в конфликте можно давать оценку поведению, но не личности ребенка, прояснить в чем на самом деле интересы сторон и как найти компромисс.

К слову, в Херсонской области будут судить ученика 7 класса, которому уже 17 лет, за избиение десятиклассника. Парень ударил старшеклассника на перемене в грудь так, что тот некоторое время не мог дышать. Детали инцидента – читайте в статье.