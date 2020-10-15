Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на обеспечение дистанционного обучения для школ, в частности, на создание дистанционных курсов для учеников и учителей.

Об этом во время брифинга сообщил временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

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Он отметил, что такая необходимость возникла из-за распространения коронавируса и перехода значительной части школ на обучение в онлайн-режиме. В частности, деньги необходимы на подготовку, проведение экспертизы, приобретение, сопровождение и размещение онлайн-курсов в информационно-телекоммуникационных системах.

По его словам, целью принятия документа является обеспечение качественного образовательного процесса в дистанционной форме во время карантина. "Онлайн-курсы будут не только по математике, но и по другим предметам для учащихся и учителей", – сообщил Шкарлет.

К слову, правительство согласовало рекомендации МОН о начале осенних каникул в школах с 15 по 30 октября 2020 года. Однако в некоторых регионах школы решили перенести каникулы на более позднюю дату. Больше об этом – читайте здесь.