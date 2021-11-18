Правительство возобновило процедуру лишения научных степеней

Кабинет Министров утвердил Порядок присуждения и лишения ученой степени доктора наук. В МОН подчеркнули, что новые изменения будут способствовать урегулированию этого вопроса.

Документ также регулирует признание научных степеней, полученных в иностранных университетах. Приведут в порядок и аттестацию тех, кто начал готовиться к соисканию научных степеней до 1 сентября 2016 года.

К теме Кива выругался и заявил, что у него отобрали научное звание: красноречивое видео

Что изменится

Основные новации этого Порядка присуждения и лишения ученой степени доктора наук:

восстановление процедуры лишения научных степеней,

государственное признание уровня научной квалификации доктора наук,

урегулирование защиты диссертации в виде научного доклада на основе публикаций в международных рецензируемых изданиях.

Кроме того, по информации МОН, состоится полное обновление специализированных ученых советов для защиты диссертаций. Также теперь вводится обязательная трансляция публичной защиты соискателя.

Документ регулирует даже вопросы оплаты труда специалистов, участвующих в экспертизе диссертаций и имплементирует процедуру соблюдения академической добропорядочности участниками публичной защиты.