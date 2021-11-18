Документ также регулирует вопросы признания научных степеней, полученных в иностранных университетах, а также аттестации лиц, подготовка которых на соискание научных степеней начата до 1 сентября 2016 года.

К теме Кива выругался и заявил, что у него отобрали научное звание: красноречивое видео

Что изменится

Основные новации этого Порядка присуждения и лишения ученой степени доктора наук:

восстановление процедуры лишения научных степеней,

государственное признание уровня научной квалификации доктора наук,

урегулирование защиты диссертации в виде научного доклада на основе публикаций в международных рецензируемых изданиях.

Кроме того, по информации МОН, состоится полное обновление специализированных ученых советов для защиты диссертаций. Также теперь вводится обязательная трансляция публичной защиты соискателя.

Документ регулирует даже вопросы оплаты труда специалистов, участвующих в экспертизе диссертаций и имплементирует процедуру соблюдения академической добропорядочности участниками публичной защиты.

К слову, нардепа Илью Киву якобы лишили звания кандидата наук. Сам нардеп заверил, что отреагировал на эту новость спокойно. Он считает свою научную работу идеальной и ничего в ней не будет менять. Детали – читайте в статье.