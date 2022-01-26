Кроме того, ещё больше студентов будет получать стипендии, то их суммы еще и увеличились с 1 января.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что количество студентов-стипендиатов в этом году не уменьшится.

Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться стипендия по результатам семестрового обучения. В этом году количество получателей стипендий составит 40 – 45%, вместо 35 – 40%,

– заявил он.

Ученый или педагогический совет вуза определяет одинаковый для факультетов, учебно-научных институтов, курсов и специальностей лимит стипендиатов, которым будет назначаться стипендия за семестр. Теперь этот показатель будет устанавливаться в диапазоне от 40 до 45% от фактического количества студентов дневной формы получения образования, обучающихся на бюджете.

Какую стипендию будут получать студенты

Добавим, что с 1 января 2022 года студентам вузов, колледжей и профтехов повысили размер стипендий:

теперь обычная академическая стипендия для студентов вузов должна составлять 2000 гривен, а повышенная – 2550 гривен,

а студенты техникумов, колледжей и лицеев будут получать 1510 гривен (повышенная – 1930 гривен),

студенты профтехов будут получать 1250 гривен стипендии.

Что известно о скандале со стипендиями в вузах

Студенты последние месяцы жаловались в Минобразование, ведь там не сообщали, какой будет процент стипендиатов. Все из-за того, что 1 сентября правительство увеличило стипендий, но для этого решили уменьшить лимит стипендиатов.

Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. Поэтому приняли новое постановление №1256 от 2 декабря 2021 года, которое вернуло "старый" лимит. Однако, декабрьское постановление не отменяло предыдущее сентябрьское постановление,

– говорят студенты.

К слову, Министерство образования и науки рекомендует колледжам и вузам ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года, учтя необходимые изменения в расписание занятий. На дистанционку переходят и школы. Детали – читайте в статье.