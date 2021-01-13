Правительство увеличило зарплаты работникам Украинского центра оценивания качества образования. В частности, должностные оклады сотрудников УЦОКО увеличились в 1,2 раза и 1,5 раза, если сравнивать с 2020 годом.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2021 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 13 января, сообщает 24 канал.

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Эти изменения разработали по инициативе МОН для того, чтобы улучшить условий оплаты труда работникам УЦОКО, что будет стимулировать достижению высоких результатов труда, повышенную ответственность и снижение коррупционных рисков при реализации задач, в частности, и во время проведения ВНО.

Какую зарплату будут иметь работники УЦОКО

Если по состоянию на 1 сентября 2020 года месячная зарплата специалиста 1 категории УЦОКО составляла 9 605 гривен, то с 1 января 2021 года составит 11 526 гривен.

В то же время если месячная зарплата методиста регионального центра оценивания качества образования составляла 5 388 гривен, то с начала нового года – это 8 082 гривны.

В МОН подчеркнули, что повышение зарплат педагогам, в том числе и работникам УЦОКО, было одной из важнейших задач в конце прошлого года.

Я неоднократно обращался в Минфин с предложением согласовать проект решения по увеличению заработной платы. Удалось прийти к принципиальному согласию по повышению должностных окладов работникам УЦОКО и региональных центров,

– отметил Сергей Шкарлет.

Напомним, сейчас в Украине продолжается регистрация на пробное ВНО. Уже зарегистрировалось более 13 тысяч человек. Все детали о пробном ВНО в 2021 году – читайте в материале.