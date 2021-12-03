Правительство утвердило временный состав НАОКВО, – Бабак

Кабинет Министров Украины утвердил временный состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Поэтому образовательные программы пройдут процедуру аккредитации вовремя. Интересно, что состав НАОКВО не изменился.

Соответствующее решение принято 2 декабря во время заседания правительства. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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По его словам, во временный персональный состав НАОКВО изначально входят те же лица, которые входили в него до решения Верховного Суда.

Временный состав НАОКВО

Авшенюк Наталья Николаевна

Алькема Виктор Григорьевич

Артюхов Артем Евгеньевич

Бутенко Андрей Петрович

Длугопольский Александр Владимирович

Еременко Елена Владимировна

Золотарева Ирина Александровна

Цвет Сергей Миронович

Колесникова Елена Валерьевна

Медведев Владимир Константинович

Моркляник Богдан Васильевич

Назаров Иван Владимирович

Алексей Игорь Богданович

Янсе Лилия Аминовна

Прихна Татьяна Алексеевна

Смирная Леся Вячеславовна

Стучало Наталья Вадимовна

Фесенко Лидия Сергеевна

Царенко Петр Михайлович

Цвилиховский Николай Иванович

Татарчук Татьяна Феофановна

Что известно об отмене состава НАОКВО

В октябре Верховный Суд отменил распоряжение правительства об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, из-за чего агентство потеряло возможность осуществлять свои полномочия.

Почему так сделали? Верховный Суд пришел к выводу, что было допущено существенное нарушение процедуры избрания состава НАОКВО.

Постановление ВС спровоцировало остановку процедур аккредитации образовательных программ, что создавало риск неполучения дипломов студентами, которые в ближайшее время завершают обучение. Поскольку по закону документ о высшем образовании выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной образовательной программе.

Текст публикации Сергея Бабака:

Только что Кабинет министров Украины утвердил временный состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в том составе, который был до решения Верховного Суда.