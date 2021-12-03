Соответствующее решение принято 2 декабря во время заседания правительства. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
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По его словам, во временный персональный состав НАОКВО изначально входят те же лица, которые входили в него до решения Верховного Суда.
Временный состав НАОКВО
- Авшенюк Наталья Николаевна
- Алькема Виктор Григорьевич
- Артюхов Артем Евгеньевич
- Бутенко Андрей Петрович
- Длугопольский Александр Владимирович
- Еременко Елена Владимировна
- Золотарева Ирина Александровна
- Цвет Сергей Миронович
- Колесникова Елена Валерьевна
- Медведев Владимир Константинович
- Моркляник Богдан Васильевич
- Назаров Иван Владимирович
- Алексей Игорь Богданович
- Янсе Лилия Аминовна
- Прихна Татьяна Алексеевна
- Смирная Леся Вячеславовна
- Стучало Наталья Вадимовна
- Фесенко Лидия Сергеевна
- Царенко Петр Михайлович
- Цвилиховский Николай Иванович
- Татарчук Татьяна Феофановна
Что известно об отмене состава НАОКВО
В октябре Верховный Суд отменил распоряжение правительства об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, из-за чего агентство потеряло возможность осуществлять свои полномочия.
Почему так сделали? Верховный Суд пришел к выводу, что было допущено существенное нарушение процедуры избрания состава НАОКВО.
Постановление ВС спровоцировало остановку процедур аккредитации образовательных программ, что создавало риск неполучения дипломов студентами, которые в ближайшее время завершают обучение. Поскольку по закону документ о высшем образовании выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной образовательной программе.
Текст публикации Сергея Бабака:
Только что Кабинет министров Украины утвердил временный состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в том составе, который был до решения Верховного Суда.