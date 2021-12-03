Соответствующее решение принято 2 декабря во время заседания правительства. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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По его словам, во временный персональный состав НАОКВО изначально входят те же лица, которые входили в него до решения Верховного Суда.

Временный состав НАОКВО

  • Авшенюк Наталья Николаевна
  • Алькема Виктор Григорьевич
  • Артюхов Артем Евгеньевич
  • Бутенко Андрей Петрович
  • Длугопольский Александр Владимирович
  • Еременко Елена Владимировна
  • Золотарева Ирина Александровна
  • Цвет Сергей Миронович
  • Колесникова Елена Валерьевна
  • Медведев Владимир Константинович
  • Моркляник Богдан Васильевич
  • Назаров Иван Владимирович
  • Алексей Игорь Богданович
  • Янсе Лилия Аминовна
  • Прихна Татьяна Алексеевна
  • Смирная Леся Вячеславовна
  • Стучало Наталья Вадимовна
  • Фесенко Лидия Сергеевна
  • Царенко Петр Михайлович
  • Цвилиховский Николай Иванович
  • Татарчук Татьяна Феофановна

Что известно об отмене состава НАОКВО

В октябре Верховный Суд отменил распоряжение правительства об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, из-за чего агентство потеряло возможность осуществлять свои полномочия.

Почему так сделали? Верховный Суд пришел к выводу, что было допущено существенное нарушение процедуры избрания состава НАОКВО.

Постановление ВС спровоцировало остановку процедур аккредитации образовательных программ, что создавало риск неполучения дипломов студентами, которые в ближайшее время завершают обучение. Поскольку по закону документ о высшем образовании выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной образовательной программе.

Текст публикации Сергея Бабака:

Только что Кабинет министров Украины утвердил временный состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в том составе, который был до решения Верховного Суда.