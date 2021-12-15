В соответствии с проектом закона, учредитель учреждения образования или уполномоченное им лицо обеспечивает создание в учреждении образования инклюзивной образовательной среды.

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Отныне колледжу с целью обеспечения реализации права на образование лицами с ООП создают необходимые условия для обучения путем:

создание инклюзивной образовательной среды, ориентированной на удовлетворение потребностей и интересов студентов, включая возможности для формирования индивидуальной образовательной траектории;

надлежащего финансового, кадрового, материально-технического, организационного и информационного обеспечения учебных заведений;

бесплатного обеспечения информацией для обучения в доступных форматах с использованием технологий;

обеспечение необходимыми вспомогательными средствами для обучения, позволяющими освоить образовательную программу;

обеспечение учебниками, в том числе электронными, пособиями студентов в колледжах, учитывающих особые образовательные потребности;

обеспечение пособиями педагогов, обеспечивающих получение профильного среднего образования для лиц с ООП в колледжах;

обеспечение доступа к интернету, системам баз данных в учебных заведениях с учетом разумного приспособления.

Основанием для зачисления лица с ООП на обучение является выполнение требований поступления в колледж, правил приема и заключения договора о предоставлении образовательных услуг между учреждением профессионального образования и поступающим, в котором могут быть детализированы права и обязанности сторон.

В случае зачисления на обучение за средства физических или юридических лиц дополнительно заключается договор (контракт) между учебным заведением и физическим или юридическим лицом, которое заказывает платную образовательную услугу для себя или для другого лица.

В МОН отметили, что студенты из ООП в колледжах имеют право на:

уважение и защита во время образовательного процесса от унижения чести и достоинства, любых форм дискриминации;

качественные образовательные услуги, которые учитывают особые образовательные потребности и обеспечивают максимальную возможную индивидуализацию образовательного процесса;

формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории и индивидуального учебного плана (при необходимости);

выбор учебных дисциплин в пределах, предусмотренных соответствующей образовательно-профессиональной программой и учебным планом, в объеме, составляющем не менее 10% общего количества кредитов ЕКТС;

справедливое и объективное оценивание результатов обучения, которое предусматривает обеспечение разумного приспособления при оценивании, привлечении переводчиков жестового языка (при необходимости) и т. п;

бесплатное обеспечение информацией для обучения в доступных форматах с использованием технологий;

обеспечение общежитием (пансионом) на срок получения образования в порядке, установленном законодательством;

специальное учебно-реабилитационное сопровождение и свободный доступ к инфраструктуре колледжа;

самостоятельное (в случае обучения за собственные средства) или с согласия соответствующего физического или юридического лица (в случае обучения за средства физических или юридических лиц) увеличение продолжительности выполнения образовательно-профессиональной программы;

К слову, ранее МОН объяснило, как учителям начисляют доплаты за работу в инклюзивных классах. Однако если ученик с ООП некоторое время не посещал занятия по болезни или по другой причине, то это не влияет на размер выплаты педагогам. Детали – читайте в статье.