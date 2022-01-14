Правительство утвердило новый порядок присуждения ученой степени доктора философии: изменения

Правительство утвердило новый порядок присуждения степени доктора философии в Украине. Отныне научную степень будет присуждать университет, а не Министерство образования.

Руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что в Украине меняется порядок защиты диссертаций для получения ученой степени доктора философии.

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Что изменится

Степень будет присуждать университет

Научную степень и диплом о присуждении ученой степени будут выдавать университеты, осуществившие подготовку специалиста, а не МОН.

"Такая практика соответствует традициям западных стран, где диплом о получении образовательной квалификации выдает именно университет, а не министерство образования", – сказал Винницкий.

Защита будет проходить в разовых ученых советах

Второе изменение – защита диссертаций отныне будет проходить в разовых специализированных ученых советах. То есть для каждого аспиранта перед защитой будет создаваться своя экзаменационная комиссия, члены которой путем открытого голосования будут решать, достоин ли кандидат получить научную степень.

Оплата работы членов спецсоветов также будет происходить официально: в случае аспирантов-"бюджетников" за них будет платить государство, в случае контрактников – оплата работы членов спецсоветов будет частью оплаты за обучение,

– пояснил руководитель секретариата НАОКВО.

Как было раньше

Украина еще с Советского Союза унаследовала программу подготовки ученой степени кандидата наук. Программа подготовки кандидата наук длилась 3 года и завершалась написанием защитой диссертационной работы.

Защита диссертации могла проходить исключительно в специализированных ученых советах, действовавших постоянно. Состав ученых советов был заранее сформирован. Кроме этого, не все университеты имели собственные ученые советы, что заставляло их аспирантов проходить защиту в других вузах.

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Ученая степень кандидата наук присуждалась после утверждения решения ученого совета Министерством образования. Поэтому и дипломы о присуждении научных степеней также выдавало МОН.

Работа членов ученых советов не оплачивалась официально, что создавало значительные коррупционные риски, ведь аспиранты часто были вынуждены самостоятельно и неофициально платить за работу членов ученого совета.

Уже в 2014 году был принят закон о высшем образовании, который впервые ввел научную степень доктора философии, которая приравнивается к степени кандидата наук. Дипломы кандидатов наук продолжили выдавать тем аспирантам, которые вступили в свои учебные программы ранее. А новые аспиранты начали проходить подготовку по четырехлетним программам докторов философии.