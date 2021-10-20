Он придет на смену тому, что действовал с 2002 года. В нем предусмотрены компетентностный подход, новая структура государственных образовательных стандартов по конкретным профессиям и требования к образовательному уровню поступающих.
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Что изменится для студентов профтехов
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в этой сфере будет гибкость и адаптивность, также увеличивается автономия учебных заведений и появится возможность быстро реагировать на вызовы и тренды современности.
По его словам, государственный стандарт поможет разработать и внедрить инновационные учебные программы и элементы, чтобы студенты выпускались с действительно полезными навыками, а не получали все знания с нуля на своей первой работе.
Для чего нужен стандарт профессионально-технического образования
Государственный стандарт применяется с целью:
- создания эффективного инструмента взаимодействия рынка труда и сферы образования;
- обеспечения во всех регионах и в разных отраслях эквивалентности профессионального образования и признания квалификаций и документов о нем;
- обеспечения качественной профессиональной подготовки квалифицированных работников;
- создания условий для обучения в течение жизни;
- интеграции системы профессионально-технического образования Украины в мировую систему образования и европейское образовательное пространство.
К слову, МОН утвердило условия приема на обучение в вузы в 2022 году. Большинство поступающих будет подавать документы онлайн, регистрация электронных кабинетов начнется с 1 июля. Что надо знать абитуриенту о вступительной кампании – читайте в статье.