Он придет на смену тому, что действовал с 2002 года. В нем предусмотрены компетентностный подход, новая структура государственных образовательных стандартов по конкретным профессиям и требования к образовательному уровню поступающих.

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Что изменится для студентов профтехов

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в этой сфере будет гибкость и адаптивность, также увеличивается автономия учебных заведений и появится возможность быстро реагировать на вызовы и тренды современности.

По его словам, государственный стандарт поможет разработать и внедрить инновационные учебные программы и элементы, чтобы студенты выпускались с действительно полезными навыками, а не получали все знания с нуля на своей первой работе.

Для чего нужен стандарт профессионально-технического образования

Государственный стандарт применяется с целью:

создания эффективного инструмента взаимодействия рынка труда и сферы образования;

обеспечения во всех регионах и в разных отраслях эквивалентности профессионального образования и признания квалификаций и документов о нем;

обеспечения качественной профессиональной подготовки квалифицированных работников;

создания условий для обучения в течение жизни;

интеграции системы профессионально-технического образования Украины в мировую систему образования и европейское образовательное пространство.

К слову, МОН утвердило условия приема на обучение в вузы в 2022 году. Большинство поступающих будет подавать документы онлайн, регистрация электронных кабинетов начнется с 1 июля. Что надо знать абитуриенту о вступительной кампании – читайте в статье.