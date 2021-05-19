Для чего образовали новый военный вуз? Задача заведения – подготовить квалифицированных кадров для комплектования должностей офицерского состава Нацгвардии.

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Все студенты, которые до этого учились на Киевском факультете Академии Нацгвардии будут автоматически переведены в новый киевский Институт национальной гвардии Украины.

Отметим, что предложение образования нового вуза выдвинуло Министерство внутренних дел. На это пойдут деньги из госбюджета-2021 года, которые выделили для МВД на этот год.

К слову, ранее правительство разрешило создать Украинский государственный университет науки и технологий путем объединения вузов. Впоследствии к нему присоединят два других университета. Детали – по ссылке.