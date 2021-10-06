Правительство создало государственный налоговый университет

Кабинет министров одобрил создание Государственного налогового университета. Новым высшим учебным заведением будет руководить Министерство финансов.

Правительство реорганизовало Университет государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.

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В правительстве рассчитывают, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для работы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.

Правительство также одобрило реорганизацию Киевского национального торгово-экономического университета путем создания Государственного торгово-экономического университета и Одесского торгово-экономического профессионального колледжа. Решение было принято во исполнение закона в части оптимизации сети высших учебных заведений.

К слову, чтобы помочь будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и профессию будущего Александр Педан вместе с дочкой начинает новый ютуб-проект про украинские вузы "УниверCheck". Детали проекта – читайте в статье.