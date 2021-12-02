Правительство разрешило ввести в школах электронные журналы и дневники

Кабинет Министров Украины утвердил решение, которое позволяет ввести электронные журналы и дневники в школах.

Кабмин утвердил Положение о программно-аппаратном комплексе "автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", предназначенный для садиков, школ, колледжей и профтехов.

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Отныне в школах будет электронный документооборот и автоматизированная работа по сбору и обработке данных.

Зачем в школах е-журналы? В них родители смогут увидеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей и тому подобное.

Как учебные заведения подключают к е-журналам

Алгоритм подключения учебных заведений к E-Journal происходит в четыре шага:

Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес Института образовательной аналитики (ejournal@iea.gov.ua) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:

город/ОТГ;

название учебного заведения с обозначением его ID в системе ДИСО;

ЕГРПОУ учреждения образования;

ФИО ответственного лица (администратора);

электронный адрес ответственного лица (администратора);

телефон ответственного лица (администратора).

Шаг 2. Институт образовательной аналитики рассматривает обращения, создает в E-Journal администратора данного заведения образования с соответствующими правами доступа.

Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и отправляет запрос на указанный электронный адрес администратора заведения.

Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.

К слову, еще в апреле 2021 году колледжи и профтехи начали вводить электронные журналы и дневники.

По состоянию на весну 2021 года больше всего школ, пользующихся е-журналами и Е-дневниками, были в Сумской (37 заведений), Киевской (26), Днепропетровской (19), Черкасской (18) и Ровенской (17) областях. Эти данные за пол года могли измениться. Доступ к е-журналам и е-дневникам доступен – по ссылке.