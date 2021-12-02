Кабмин утвердил Положение о программно-аппаратном комплексе "автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", предназначенный для садиков, школ, колледжей и профтехов.
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Отныне в школах будет электронный документооборот и автоматизированная работа по сбору и обработке данных.
Зачем в школах е-журналы? В них родители смогут увидеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей и тому подобное.
Как учебные заведения подключают к е-журналам
Алгоритм подключения учебных заведений к E-Journal происходит в четыре шага:
Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес Института образовательной аналитики (ejournal@iea.gov.ua) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:
- город/ОТГ;
- название учебного заведения с обозначением его ID в системе ДИСО;
- ЕГРПОУ учреждения образования;
- ФИО ответственного лица (администратора);
- электронный адрес ответственного лица (администратора);
- телефон ответственного лица (администратора).
Шаг 2. Институт образовательной аналитики рассматривает обращения, создает в E-Journal администратора данного заведения образования с соответствующими правами доступа.
Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и отправляет запрос на указанный электронный адрес администратора заведения.
Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.
К слову, еще в апреле 2021 году колледжи и профтехи начали вводить электронные журналы и дневники.
По состоянию на весну 2021 года больше всего школ, пользующихся е-журналами и Е-дневниками, были в Сумской (37 заведений), Киевской (26), Днепропетровской (19), Черкасской (18) и Ровенской (17) областях. Эти данные за пол года могли измениться. Доступ к е-журналам и е-дневникам доступен – по ссылке.