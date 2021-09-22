Правительство разрешило школам переходить на дистанционное обучение

С 23 сентября Украина переходит в желтую зону. Поэтому правительство обновило карантинные условия по работе учреждений образования. Теперь учебные заведения, где нет 80% вакцинированных работников, могут перейти на дистанционку.

Ранее в сети появилась информация, что школам в желтой зоне запретили работать дистанционно из-за низкого уровня вакцинации преподавателей. Однако теперь Кабмин обновил правила карантина.

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Условия работы школ на карантине

Ранее правительство постановило, что при желтом уровне эпидембезопасности посещать учреждения образования соискателями образования разрешено при условии наличия не менее 80% работников, имеющих COVID-сертификат:

"желтый" COVID-сертификат, подтверждающий прививку первой дозой вакцины;

"зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Школам разрешили дистанционку

Если в учебном заведении менее 80% таких работников, то обучение должно продолжаться, но дистанционным.

Министр образования Сергей Шкарлет подтвердил эту информацию. "Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", – написал он в соцсетях.

К слову, депутат Юлия Гришина сообщила, что большинство украинских школ не смогут с 23 сентября работать офлайн в условиях желтой зоны карантина. Очное обучение продолжится лишь в 38% школ.

В частности, по ее словам, должны закрыть на карантин почти все школы в Черновицкой, Львовской (90%) и Ивано-Франковской областях. У них уровень вакцинации персонала ниже 80%.