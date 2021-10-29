Правительство разрешило победителям олимпиад, выехавших из Украины, получать премию президента
Источник:проект постановления правительства
Кабинет Министров разрешил выехавшим за границу ученикам получать президентские стипендии за победу в олимпиадах. Ранее учащиеся, выехавшие из Украины, не могли получить выплаты.
Такой проект постановления правительство утвердило на заседании 28 октября. Своим решением чиновники разрешили школьникам, которые во время учебы в Украине победили в олимпиаде, но затем уехали за границу, получать премии.
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Как было раньше? Ранее премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад назначались только при условии, что такие лица получают образование в украинских учебных заведениях и постоянно проживают в Украине.
Суммы премий Денежные вознаграждения учащимся будут выплачиваться единовременно в размере:
- для победителей всеукраинских олимпиад – 20 тысяч гривен;
- для победителей международных олимпиад – 100 тысяч гривен.
К слову, в этом году украинские школьники показали высокие результаты на международных олимпиадах:
- На Международной олимпиаде по физике учащиеся Мариупольского городского лицея Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко и Харьковского физико-математического лицея №27 получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
- На Международной олимпиаде по математике команда украинских школьников заняла шестое место, обойдя 101 команду из других стран. Наши ученики из Киево-Печерского лицея №171 "Лидер", Харьковского физико-математического лицея №27, Киевского лицея №208 и Мариупольского технического лицея получили три золота, два серебра и одну бронзу.
- На Международной олимпиаде по информатике школьники из Кременчугского лицея "Полет", Киевского лицея №208 и Коростышевского УПК "Общеобразовательная школа I-II ступеней – лицей информационных технологий" получили одну золотую и две серебряные медали.
- На Международной олимпиаде по химии украинские школьники одержали новые победы – они завоевали два серебра и бронзу.
- Также ученики Малой академии наук приняли участие в Международном инновационном шоу INOVA 2021 и завоевали там 20 наград.