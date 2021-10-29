Такой проект постановления правительство утвердило на заседании 28 октября. Своим решением чиновники разрешили школьникам, которые во время учебы в Украине победили в олимпиаде, но затем уехали за границу, получать премии.

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Как было раньше? Ранее премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад назначались только при условии, что такие лица получают образование в украинских учебных заведениях и постоянно проживают в Украине.

Суммы премий Денежные вознаграждения учащимся будут выплачиваться единовременно в размере:

для победителей всеукраинских олимпиад – 20 тысяч гривен;

для победителей международных олимпиад – 100 тысяч гривен.

К слову, в этом году украинские школьники показали высокие результаты на международных олимпиадах: