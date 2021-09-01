Правительство распределило миллиард гривен на ремонты и организацию питания в школах

Кабинет Министров принял распределение миллиарда гривен на образование местным бюджетам. Так, регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства и организацию здорового питания в учебных заведениях.

Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов".

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По словам Шмыгаля, этой программой предусмотрено:

капитальный ремонт школ,

обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.

"В настоящее время в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, которые призваны улучшить условия для надлежащего образовательного процесса", – написал премьер-министр.



Указ МОН о распределении средств на школы / скриншот

Кроме того, Шмыгаль заявил, что повысят стипендии студентам университетов, учащимся колледжей и профтехов. На сколько увеличатся стипендии? В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а в вузах – в 1,5 раза.

К слову, сейчас учебный год в учебных заведениях начался в обычном формате. Дальше все зависит от эпидемиологической ситуации в стране, но есть вероятность, что школы и вузы перейдут на дистанционку.