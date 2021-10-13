Правительство приняло положение о лицеях: как они будут работать и как будут зачислять учеников

Правительство утвердило положение о лицеях, которое регулирует основные принципы деятельности таких учебных заведений. Как они будут работать и как будут зачислять учеников – читайте в статье.

Соответствующее решение было принято 11 октября 2021 года. Согласно положению, лицей является учреждением образования, которое обеспечивает профильное обучение.

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Как будут работать лицеи

По решению учредителя лицей может обеспечивать также получение начального образования, базового среднего образования. То есть там могут обучаться как ученики 10 – 12 классов, так и 1 – 4 и 5 – 9 классов, если это нужно.

Частные и корпоративные лицеи смогут осуществлять образовательную деятельность одновременно на всех уровнях полного общего среднего образования.

Решение об образовании, реорганизации, ликвидации или перепрофилировании лицея принимает его учредитель, который также утверждает его устав. Лицей, в зависимости от учредителя, может быть государственным, коммунальным, частным или корпоративным.

Как будут зачислять учеников

Зачисление детей в государственные, коммунальные и корпоративные лицеи для получения профильного среднего образования (10 – 12 классы) будет происходить с помощью конкурса.

Конкурс может не проводиться, если количество поданных заявлений о приеме не превышает общее количество свободных мест в соответствующих классах.

Зачисление детей в лицей для получения базового среднего образования (5 – 9 классы) осуществляется на конкурсной основе, если это не нарушает право учащихся, получивших начальное образование в этом учебном заведении.

То есть ученики, которые учились в лицее и хотят в дальнейшем получать образование в 10 – 12 классах в этом же учреждении образования, должны продолжить там обучение даже при условии, что количество поданных заявлений превышает количество свободных мест.

В то же время зачисление детей в лицей для получения начального образования (1 – 4 классы) на конкурсной основе (проведение любых мер для проверки знаний, умений, навыков или других компетентностей) запрещается.

Создание классов в лицее

В составе лицея могут создаваться:

классы,

группы для изучения отдельных учебных предметов (интегрированных курсов),

межклассные группы учащихся,

учебные кабинеты (по учебным предметам или курсам одной или разных образовательных отраслей).

Также лицей может создавать классы (группы) с вечерней (заочной), дистанционной формой обучения, инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, в составе лицея могут создаваться временные (от одного семестра, триместра) научно-исследовательские классы или межклассные группы учащихся с целью организации профильного обучения. Для подготовки к участию в конкурсах, олимпиадах, турнирах и тому подобное.

Что предусматривает закон о лицеях

Лицей является отдельным юридическим лицом, однако разрешено образование и на начальном и базовом уровнях.

На параллелях 10 – 12 классов должно быть не меньше двух классов с не менее чем тремя профилями обучения.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования лицеев.

В то же время правительство должно продолжить в 2021 – 2030 годах выделение субвенции из госбюджета местным бюджетам для введения трехлетнего профильного среднего образования.

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К слову, до 2027 года школы в Украине, в связи с реформой НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

Таким образом школы поделятся на:

начальные (1 – 4 классы);

гимназии (5 – 9 классы);

лицеи (10 – 12 классы).

Отметим, что к 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.

Так, на Ровненщине ученикам десятого класса отказывают в обучении, потому что с мая школу понизили в степени. Сделали это из-за экономии, и предложили перевести детей в другие заведения. Однако родители подали заявление в суд, хотят обжаловать решение.